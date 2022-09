Meghan Markle, certată de Regina Elisabeta din cauza comportamentului ei faţă de angajaţi. Soţia lui Harry nu a fost deloc încântată

Tensiunile dintre Meghan Markle familia regală britanică par să fi existat încă de la începutul relației Prințului Harry cu fosta actriță. După moartea Reginei Elisabeta, noi detalii au ieșit la iveală despre ducesa de Sussex, într-o carte scrisă de autoarea Katie Nicholl, lansată în Australia.

Cum a certat-o Regina Elisabeta pe Meghan Markle

Autoarea Katie Nicholl a lansat, recent, un volum biografic despre coroana britanică, în care a dezvăluit detalii incredibile despre relația lui Megha Markle cu regretata Regină Elisabeta a II-a.

Fiind un subiect destul de sensibil pentru familia regală britanică, expertul regal Katie Nicholl a scos la iveală detalii inedite despre legătura dintre regretata suverană și ducesa de Sussex.

Conform conținutului cărții „The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the future of the crown”, Regina Elisabeta a II-a ar fi mustrat-o pe Meghan Markle, după ce ar fi observat că soția Prințului Harry ar fi avut un comportament neadecvat față de personalul Palatului Buckingham.

Meghan Markle l-ar fi certat vehement pe unul dintre furnizorii de servicii de catering al Casei Regale Britanice, atunci când organiza nunta cu Prințul Harry, moment în care Regina Elisabeta ar fi certat-o pe actrița din serialul Suits.

„Meghan a fost la castel pentru a gusta câteva dintre felurile de mâncare care urmau să fie servite la nuntă și i-a spus unuia dintre furnizori că poate simți gust de ou. Ea s-a supărat destul de tare, reproșându-i acestuia că felul de mâncare trebuie să fie vegan și macrobiotic.”, a spus autoarea Katie Nicholl, dezvăluind informații primite de la o sursă din interiorul familiei regale, potrivit tabloidului The Sun.

„Relația lor a fost destul de grav afectată de toate acestea!”

Suverana i-ar fi atras atenția lui Meghan Markle, în privința tonului nepoliticos și a replicilor tăioase folosite de brunetă.

„Meghan, în această familie nu vorbim așa cu oamenii”, i-ar fi spus regina Elisabeta a II-a ducesei de Sussex.

Meghan Markle nu a fost singura persoană certată de regretata regină, la acea perioadă. Se pare că fostul monarh i-ar fi reproșat Prințului Harry felul în care se comporta cu cei din jur, înainte de nunta sa cu fosta actriță americană din mai 2018.