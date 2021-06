Meghan Markle a născut! Soția Prințului Harry a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, așa că fiul ei, Archie, se poate bucura de acum de un partener de joacă! Totuși, surpriza a venit din partea Ducilor de Sussex atunci când vine vorba despre numele micuței ce are o semnificație specială.

Meghan Markle și Prințul Harry au anunțat printr-un reprezentant că au devenit pentru a doua oară părinți. Se pare că atât mama, cât și fiica ei, sunt într-o stare excelentă. Cei doi trec prin momente minunate, iar numele pe care l-a primit fetița este inedit, mai ales pentru că are legătură cu Prințesa Diana și cu Regina Elisabeta.

Chiar dacă nu există încă o fotografie cu micuța Lili, fanii cuplului au putut să se bucure din plin de Meghan Markle ce și-a expus burtica de gravidă chiar și când mai avea puțin să nască. Aceasta a participat de curând la un eveniment Vax Live, unde le-a transmis tuturor un mesaj important cu privire la vaccinarea împotriva noului coronavirus.

Fosta actriță de la Hollywood nu s-a putut deplasa pentru eveniment și a transmis un mesaj video, filmat în curtea casei unde locuiește alături de familia sa, dar aceasta s-a îmbrăcat într-o rochie roșie cu un print floral, ce i-a pus în evidență rotunjimile oferite de sarcina înaintată. Ducesa de Sussex discuta pe atunci și de fetița ce trebuia să vină pe lume, spre bucuria fanilor.

Meghan’s poignant message about vaccine equity at #VaxLive concert and her soon to be born baby daughter #DuchessMeghan will have with #PrinceHarry pic.twitter.com/FDvFHuMo1S

— Carolyn Durand (@CarolynDurand) May 9, 2021