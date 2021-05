Cum arată burtica de gravidă a lui Meghan Markle. Soția Prințului Harry a etalat-o cu mândrie VIDEO

Meghan Markle și Prințul Harry trăiesc cele mai frumoase clipe de când au aflat că vor deveni părinți pentru a doua oară. Ducii de Sussex se vor putea bucura în curând de o fetiță, oferindu-i micuțului Archie un partener de joacă. Deși încearcă să fie extrem de discretă, fosta actriță și-a expus acum burtica printr-un videoclip.

Pe data de 14 februarie, Meghan Markle și soțul ei, Prințul Harry, anunțau că vor mai avea un copil. Iată că acum a venit momentul ca fanii să se bucure de faptul că fosta actriță a decis să își pună în evidență burtica de gravidă într-un videoclip. Ducesa nu a putut să participe la un eveniment Vax Live, așa că a transmis un mesaj special sâmbătă seara.

Evenimentul global Vax Live se ocupă cu promovarea vaccinării împotriva coronavirusului, iar, pentru că sarcina este destul de înaintată, Meghan Markle nu a putut să se deplaseze pentru această ocazie. În schimb, ea a trimis un mesaj video ce a fost filmat cel mai probabil în curtea vilei sale din Montecito pe care o împarte cu micuțul Archie și Prințul Harry.

Cu acestea fiind spuse, Meghan Markle a marcat prima apariție oficială după ce i-a oferit interviul exploziv lui Oprah Winfrey. Ținând cont că ea nu a putut participa la înmormântarea Prințului Philip, la sfatul medicului, aceasta nu a mai fost văzută încă de când dezvăluirile făcute pentru vedeta de televiziune au făcut înconjurul lumii.

Acum, aceasta a decis să vorbească despre importanța vaccinării și despre sprijinul ce trebuie acordat femeilor, în special celor de culoare, ce și-au pierdut locurile de muncă atunci când a lovit pandemia. Așa cum a obișnuit pe toată lumea, aceasta a fost îmbrăcată elegant, într-o rochie roșie cu un print floral. Părul a preferat să îl țină într-o parte, optând pentru bucle.

De asemenea, Meghan Markle a vorbit și despre micuța ce o să vină în curând pe lume. Fosta actriță se bucură nespus pentru faptul că își va mări familia după ce a avut de înfruntat o provocare uriașă anul trecut. În vara anului 2020, Ducesa a trecut prin clipe grele după ce a suferit un avort spontan. Iată că aceasta nu și-a pierdut optimismul după acest eveniment tragic și este gata să își cunoască fiica.

Meghan’s poignant message about vaccine equity at #VaxLive concert and her soon to be born baby daughter #DuchessMeghan will have with #PrinceHarry pic.twitter.com/FDvFHuMo1S

— Carolyn Durand (@CarolynDurand) May 9, 2021