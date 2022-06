Mega-vedeta TV care a renunțat la București pentru viața la țară. Cine s-a apucat de plantat pomi fructiferi

Cine este mega-vedeta TV care a renunțat la București pentru viața la țară. Fostul prezentator a câştigat de-a lungul timpului simpatia publicului şi chiar dacă în prezent s-a retras din lumina reflectoarelor, oamenii îl urmăresc în continuare cu drag în mediul online. Așadar, să vedem puțin mai jos, cine s-a apucat de plantat pomi fructiferi.

Mircea Radu nu are nevoie de prea multe prezentări, fiind cunoscut de toată România datorită emisiunii pe care o prezenta în anii 2000 la Antena 1, „Din Dragoste”. Omul de televiziune a dispărut de câțiva ani din lumina reflectoarelor, timp în care s-au produs importante schimbări în viața lui.

La începutul carierei lui, Mircea Radu a ocupat un loc la pupitrul știrilor TVR, însă ulterior, în cariera lui s-a produs o schimbare majoră care i-a adus succesul. Timp de 9 ani, acesta a prezentat una dintre cele mai urmărite emisiuni din România „Din Dragoste”.

După ce Din Dragoste s-a închis, Mircea Radu s-a întors la TVR, acolo unde a mai prezentat o perioadă jurnalul de seară. Însă, la un moment dat a renunţat, pentru că îşi dorea o schimbare în viaţă.

Astfel, în prezent, Mircea Radu locuiește la Piatra Neamț, acolo unde şi-a construit propriul colţ de rai. Chiar dacă nimeni nu se aştepta, fostul prezentator a lăsat în spate agitaţia din București şi s-a mutat într-un loc liniştit la casă.

În plus, cunoscutul prezentator TV se ocupă şi de treburile gospodăriei, însă recunoaşte că la unele treburi nu se pricepe atât de bine.

“Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit”, a mai spus Mircea Radu.