Mega-scandal la Bravo, ai stil! Celebrities. Ce concurente s-au luat la ceartă: ”Am bani să mă votez”

Edițiile „Bravo, ai stil! Celebrities” nu sunt lipsite de scandaluri între concurente. De această dată, este vorba de două dive extrem de votate de fanii de acasă, care s-au luat la ceartă chiar în platoul emisiunii! A ieșit scandal și s-au făcut acuzații grave.

Competiția celebră de la Kanal D este tot mai strânsă, iar nervii concurentelor sunt întinși la maximum! Fiecare vedetă încearcă să impresioneze prin ținutele alese, pentru a intra în grația juraților, dar și a fanilor. Însă, între două concurente s-a iscat un mega-scandal, din cauza manevrelor pe car ele fac unele ca să ajungă în topul preferințelor

Între Ioana Filimon și Mădălina Pamfile a avut loc o ceartă „Bravo, ai stil! Celebrities”. Cele două concurente s-au contrazis puternic pe tema voturilor din gala eliminatorie, spre nemulțumirea juraților care au privit tot circul din platou.

Deranjată de faptul că fosta Miss România s-a votat singură pentru a scăpa de eliminare, Mădălina Pamfile a izbucnit în emisiune. S-a arătat revoltată de cum colega ei de concurs alege să joace, afirmând că nu și-ar dori ca pe viitor să fie eliminată din cauza practicării unor astfel de lucruri.

„Ioana:- Încă nu a reușit nimeni și sper să nu reușească nimeni să scoată fiara din mine, dar a reușit să mă enerveze, pentru că a făcut o afirmație care pe mine nu m-a bucurat. A spus că doar eu m-am votat și de asta am fost salvată în gala eliminatorie, ca și cum eu sunt vai de steaua mea și noroc cu mine, că am bani să mă votez. Altfel, vai de capul meu, nimeni nu mă vota.

Cearta fetelor nu a inclus doar voturile. Cele două concurente și-au reproșat una celeilalte și faptul că sunt prea încrezătoare în ținutele pe care le aleg:

Mădălina:- Păi, și? Atunci de ce am mai venit, dacă cred că toate au mai mult stil decât mine? Ok, nu cred acum că eu sunt cea mai tare, dar totuși. Nu am cum să zic, ar însemna să fiu fake. Până și Sensy e sigură de ținutele ei și ea consideră că locul ei este în această competiție.

După ce ediția „Bravo, ai stil!” s-a terminat, Mădălina Pamfile a transmis un mesaj referitor la reacția nervoasă din platou. Pe contul ei de Instagram, vedeta a explicat faptul că nu a fost supărată pe vreo colegă sau pe vreun jurat, ci pe ea.

” Voiam sa va zic, dupa emisiunea de aseara ca n-am murit, n-am crapat, ca am vazut cateva comentarii ca – a murit Madalina, a crapat – nici n-am murit, nici n-am crapat, sunt foarte ok. Dar cu siguranta am fost suparata sau nervoasa, nu pe vreo concurenta, nici pe vreun jurat, am fost pe mine ca am vrut sa iau stelutele acelea.

Atata tot, nu s-a intamplat absolut nimic, nu inseamna nici ca-mi dau arama pe fata, nici ca…nimic. Eu aceeasi reactie o am tot timpul, depinde ce se intampla in viata mea. (…)”, a spus Mădălina Pamfile.