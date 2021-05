Mega-ofertă pentru Cosmin Contra. S-a aflat abia acum

Cosmin Contra ar putea da lovitura. Astfel, fostul selecționer al naționalei României se pregătește să revină în antrenorat, după o pauză de șase luni. El are o ofertă financiară ce ar putea să-i rotunjească veniturile.

Prin urmare, jurnaliștii arabi anunță că noul antrenor al echipei din Arabia Saudită, Al-Ittihad, este Cosmin Contra, iar doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din Golf girează pentru această informație.

Mohamed Al-Naami a notat pe Twitter mesajul:

Abdullah Fallatah a spus și el că sunt șanse foarte mari ca fostul antrenor de la Dinamo să fie instalat la Al-Ittihad:

Prin urmare, Cosmin Contra ar urma să îl înlocuiască pe antrenorul brazilian Fabio Carelli, care nu a reușit să cucerească titlul în Arabia Saudită și din nou cea mai bună formație a fost Al-Hilal. Al-Ittihad este numai pe locul trei, la un punct de locul doi, care este ocupat de Al Shabab.

Informațiile care-l „leagă” pe Cosmin Contra de Al-Ittihad au apărut în urmă cu câteva săptămâni. Atunci, contactat de PlaySport.ro, acesta a negat orice discuție cu formația din Arabia Saudită.

”Nu este nimic adevărat. Nici măcar nu am avut discuții cu ei. Nu știu de unde a apărut informația. Vă spun sigur că nu am ajuns la niciun acord cu nimeni. E prima dată când aud de Al Ittihad”, a spus Cosmin Contra, in exclusivitate, pentru PlaySport.ro, în urmă cu aproximativ 10 zile.