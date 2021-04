Medicul Flavia Groșan, mesaj neașteptat despre ultima sa reușită. Cu ce se laudă medicul din Oradea pe internet: „Vă pupa mama”

Medicul Flavia Groșan a făcut „revoluție” în România după ce a afirmat că a vindecat mii de pacienți bolnavi de Covid cu ajutorul unor scheme proprii de tratament. În urma afirmațiilor făcute de renumitul medic, mulți colegi de breaslă au atacat-o și au reclamat-o la Colegiul Medicilor. Cu toate acestea, medicul a ieșit învingător, iar acum iese în față și le arată tuturor că a devenit un exemplu.

După ce a ținut capul de afiș în media pentru multe săptămâni, fenomenul Flavia Groșan a luat sfârșit, astfel că medicul din Oradea își continuă liniștită activitatea, de data aceasta, cunoscută de o țară întreagă.

Medicul pneumolog s-a remarcat după ce a apărut la televizor susținând că a vindecat „peste o mie de pacienți cu Covid, în stadii diferite, fără o zi de spitalizare. Aceasta a dezvăluit că folosește scheme de tratament proprii, adaptate pentru fiecare pacient în parte.

În plus, Flavia Groșan a afirmat și faptul că în spitale, pacienții sunt tratați cu medicamentație greșită, în cazul multora survenind chiar decesul. Chiar dacă inițial nu a dorit să dezvăluie schemele sale de tratament, sub presiunea mediatică, Flavia Groșan a explicat rând pe rând prin ce metode își vindecă pacienții.

Printre medicamentele folosite împotriva Covid-19, medicul a explicat că există o regină (Ventolin) și un rege (Flixotide) al tratamentului, fără de care nu și-ar putea ajuta pacienții.

La nici două săptămâni după anunțul public al acestor medicamente, Flavia Groșan revine cu un mesaj menit să confirme efectele benefice pe care le-a avut intervenția sa pentru lumea medicală.

”Luat, neluat dreptul de liberă practică, dar am impus Ventolinul și Flixotide pe piața COVID. Se scrie în neștire. Va pupă mama. În fond, despre asta este vorba”, a scris medicul Flavia Groșan pe o rețea de socializare.

La doar câteva ore distanță, medicul a mai adăugat un comentariu, menit să aducă explicații suplimentare celor afirmate mai sus.

“Observ că, după o negare vehementă a corticoterapiei la începutul pandemiei, acum se prescrie într-o veselie, dar, foarte important, se administrează corticoterapia orală din ce în ce mai corect. Adică așa cum am învățat in anul III la farmacologie în facultate. Bravo. Amin”, a adăugat aceasta.

După ce a fost acuzată de Malpraxis de către o colegă din București, Flavia Groșan s-a aflat sub o presiune mediatică extrem de mare, fiind nevoită să dezvăluie o parte dintre schemele de tratament folosite.

“Eu am o schemă în care fiecare medicament știe ce face. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă. Dacă îmi spune că tușește, ceva nu e în regulă. Eu controlez povestea. E o poveste, pentru că eu mă adresez lumii. Și va rămâne această poveste scrisă de mine.

Claritromicina singură, nu poate face față. Ea este vedeta, dar are nevoie de ajutoare. Regina este Ventolin, regele este Flixotide.Ei nu au înțeles de ce sunt eu împotriva Codeinei. Eu nu vreau Codeină care să îmi lase secrețiile în plămâni. Eu prefer bronhodilatatorul, Ventolin. Cu fiecare în parte am stat și am explicat cum să ia acel Ventolin. Eu nu concep pneumologia fără Ventolin.

Eu am inițiat camera de inhalare. Este o sticluță de plastic de care atașezi spray-ul și din care inhalezi din cameră. Știu sigur că îmi ajunge în plămân. Altfel nu!”, a mai adăugat aceasta, în exclusivitate pentru Antena 3.