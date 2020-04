Profesorul universitar Sanda Maria Ardeleanu şi medicul Mihai Ardeleanu, soţ şi soţie, au învins împreună coronavirusul. Doamna familiei a povestit calvarul prin care a trecut, din ziua infectării cu virusul ucigaş şi până la vindecare.

Medicul din Suceava despre care s-a spus că a murit după infectare. Miracolul din curtea casei

Primul care s-a infectat cu coronavirus a fost medicul nefrolog Mihai Ardeleanu în Spitalul Suceava, după care şi-a infectat soţia, profesor la Universitatea „Ştefan cel Mare”, informează Radio Top. Cei doi soţi au fost internaţi în spital timp de trei săptămâni. Sanda Ardeleanu, după o luptă grea cu boala îngrozitoare, a povestit pas cu pas tot ce s-a întâmplat, începând cu momentul infectării şi terminând cu momentul vindecării.

„A început totul acum patru săptămâni cu nişte simptome de răceală. Eu eram stresată, angoasată chiar de maniera în care soţul meu mergea la spital în fiecare zi, fără niciun fel de protecţie. Îl rugam chiar la un moment dat să meargă să se instaleze în casa părintească. Am avut acest sentiment că suntem descoperiţi la capitolul protecţie.

Familia Ardelean s-a autoizolat din proprie iniţiativă

Am citit foarte mult de la începutul anului despre această boală şi în familie am alertat, am fost cea care a alertat întreaga familie legat de pericolul acestei boli. Prima din familie care s-a autoizolat din proprie iniţiativă şi presimţind că lucrurile nu merg pe un făgaş bun am fost eu. Soţul meu a început şi el să se simtă rău cu simptomele unei gripe. A izbucnit febra. Soţul meu a fost trimis la testare de către colegii din spital într-o vineri dimineaţă. S-a întors acasă şi mi-a spus că trebuie să stau acasă pentru că i s-a luat testul. (…).

Duminică noaptea am primit telefon de la Iaşi că suntem pozitivi. Am încercat două zile să supravieţuim acasă. Ne-am interesat la DSP luni dimineaţă, ne-am interesat dacă putem rămâne acasă. Ni s-a răspuns că este legal în condiţii de izolare totală şi am încercat şi am rezistat două zile acasă. Marţi noapte, la ora 22.00, am fost luaţi cu ambulanţa şi internaţi de urgenţă la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava”, a povestit Sanda-Maria Ardeleanu.

Când au constat că nu mai pot au sunat la ambulanţă

Cei doi soţi au chemat ambulanţa când au simţit că nu mai pot face faţă cumplitei boli. Le era fricăî cu nu vor mai trece peste acea noapte.

„Soţul meu a fost internat la Secţia Terapie Intensivă, iar eu la Secţia de Boli Infecţioase în secţia condusă de doamna profesor doctor Iftode. Am fost îngrijiţi timp de două săptămâni la Iaşi. Deci, spitalizarea în total a durat trei săptămîni, incluzând zilele petrecute la Suceava”, a mai povestit Sanda-Maria Ardeleanu. Medicul a stat 5 zile la Terapie Intensivă, dar nu a fost intubat. Timp de cinci zile cei doi soţi nu au ştiut unul de celălalt.

Sanda-Maria Ardeleanu s-a simţit pentru prima dataăîn viaţă depăşită ca om. Nu mai avea înceredere decât în Dumnezeu.

Fiul familiei, medic, a ajutat şi el cum a putut de la 12000 de kilometri distanţă

Femeia mai spune că a contat şi ajutorul dat de fiul său, tot medic, dar aflat la 12.000 de kilometri distanţă de România. Astfel, rezultatele analizelor ajungeau şi la el şi acesta mai vrenea cu câte o propunere.

Pentru tratatrea coronavirusului, Snda-Maria Ardeleanu spune că a luat cele mai dure medicamente împotriva HIV-SIDA, dar medicaţia a fost schimbată la spitalul din Iaşi, pentru că îi făcea rău. De asemenea, cei doi nu au putut mânca nimic multe zile. „Nu mâncam nimic nici eu, nici soţul meu, nu aveam gust, miros, nu aveam niciun sentiment că am fi vii, pur şi simplu eram inerţi. De aceea, imediat ce au apărut semnele vindecării, ele au apărut prin reapariţia gustului, reapariţia mirosului şi reapariţia poftei de mâncare”, a mai spus profesorul univeristar.