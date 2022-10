Medicul care aruncă bomba în cazul Halep: „Simona, idolul vostru, s-a dopat”

Un medic din Europa o atacă pe Simona Halep, după ce sportiva a fost suspendată provizoriu pentru dopaj. Constănțeanca de 31 de ani, fost lider mondial și câștigătoare a două trofee de Mare Șlem, nu mai poate juca tenis deocamdată, în urma testului pozitiv la Roxadustat, o substanță care favorizează producerea de celule roșii. Dacă nu-și va dovedi nevinovăția, tenismena riscă să primească o pedeapsă maximă de patru ani.

Vestea că Simona Halep a fost prinsă dopată a făcut înconjurul lumii. La câteva minute după verdictul specialiștilor, mulți colegi și apropiați au sărit în apărarea sportivei, dar au fost și persoane care au criticat-o.

Un doctor britanic a intervenit în scandalul de dopaj al jucătoarei de tenis din România. Specialistul din Londra susține că marea noastră campioană a luat cu bună știință substanța interzisă, care a fost găsită în organismul ei odată cu participarea la US Open. Surprinzător, medicul care sare la gâtul lui Halep este de origine română. El se numește Mihai Balanica și profesează în Anglia.

Acesta nu crede în nevinovăția tenismenei, după ce dubla campioană de Grand Slam a fost depistată pozitiv cu Roxadustat. Mai mult, expertul medical a atacat-o și pe dr. Dana Safta, care i-a luat apărarea Simonei. Recent, ea a exclus varianta ca sportiva să fi luat intenționat medicamentul controversat.

Potrivit doctorului care a colaborat cu Halep, dubla campioană de Grand Slam ia zilnic o combinație de medicamente, la recomandarea specialiștilor, dar riscurile „cocktail-ului”, în combinaţie cu Roxadustat, sunt uriaşe, chiar fatale!

„Cu siguranță eu nu pot să accept nicio clipă ideea că Simona, cu bună știință, a înghițit roxadustat. Nu este posibil. Cunoscând-o atât de bine și știind, în primul rând, cum are grijă de corpul ei și de fiecare dată dorința și când avea o prescripție într-o banală viroză, judecam prescripția ei în funcție de ceea ce lista de la Antidoping ne permitea.

Neglijență din partea ei și a echipei este exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă. Deci, această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată. Am cunoscut această echipă”, a relatat Dana Safta la Antena 3 CNN.