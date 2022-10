De ce nu a sunat-o Mihaela Buzărnescu pe Simona Halep, după scandalul dopajului EXCLUSIV VIDEO

Mihaela Buzărnescu este alături de Simona Halep, după ce sportiva a fost depistată pozitiv la testul antidoping. Prezentă joi seara, la inaugurarea magazinului Victoria’s Secret, tenismena ne-a spus părerea ei în legătură cu situația colegei sale de breaslă și de ce nu a vorbit cu Simona în această perioadă. ,,Cred că e deranjată de mulți oameni și nu am vrut să fiu și eu în plus, dar o susțin și sunt sigură că se va regla totul în curând”, a precizat ea pentru playtech.ro.

Ce spune Mihaela Buzărnescu despre situația în care se află Simona Halep?

Mihaela, când a devenit moda interesantă pentru tine și când ai început să investești în haine?

Clar după 21 de ani, destul de târziu aș putea spune. Cred că fac parte din generația aceasta care s-a dezvoltat mai târziu din punctul acesta de vedere și și-a văzut de ale ei când era mai tânără: de școală, de sport în cazul meu. Atunci am început, nu eram prea focusată pe lucrurile acestea, dar sunt fană Victoria’s Secret. Recunosc, am foarte multe produse de la ei, de la lenjerie intimă, până la body mist-uri și creme de corp.

Lumea știe că îmi place Victoria’s Secret și ca să nu greșească vreodată, când e vorba de niște cadouri, sunt unele dintre ele și de la Victoria’s Secret. Și eu mi-am luat destule de la ei. Vorbeam cu o prietenă mai devreme, îmi arătase că probase ceva la garderobă, o lenjerie intimă, și când mi-a arătat-o pe telefon, i-am spus că am și eu una identică, mi-am comandat-o în februarie din America, e bine, sunt pe stilul bun. Mă bucur că avem în România, în sfârșit, conceptul acesta pe stil american, mi se pare mult mai bine pus la punct.

,,Mi se pare mai avantajos”

Ce alte lucruri obișnuiești să îți cumperi din afară și pe care nu le găsești la noi?

Sunt multe magazine, pe care le regăsim mai ușor în străinătate. De câțiva ani, au introdus și la noi, în România, în câteva hoteluri din București și câteva magazine pe Calea Victoriei, dar sunt multe haine pe care nu le găseam.

Eu nu sunt adepta cumpărăturilor online la acest gen de haine și de multe ori mi le-am luat în trecut din magazine când plecam la concursuri, de toate: de la blugi, la genți. Genți în general și încălțăminte, cam asta este ce îmi achiziționez eu din alte țări, pentru că sincer și prețurile sunt mult mai ok în străinătate decât la noi și mi se pare mai avantajos.

Cel mai scump obiect vestimentar din garderoba ta, care ar fi?

Nu știu să vă spun exact. Cred că am ajuns la nivelul în care nu mai stau să mă uit, îmi place ceva, mi-l cumpăr. Asta pentru că am muncit foarte mult la viața mea și nu mai vreau neapărat să stau să mă gândesc la anumite lucruri. Nu sunt o persoană care aruncă cu banii, dar dacă îmi place ceva și știu că nu se demodează, că îl pot purta mult timp, îl iau, sunt pe stilul acesta, în special genți și încălțăminte.

Pur și simplu vreau să mă bucur și să îmi fac singură cadouri, pentru că am făcut multe sacrificii la viața mea, nu are rost acum să stau să mă gândesc la lucrurile acestea. O viață avem, trebuie să o trăim. Când te duci, te duci cu nimic, așa te-ai născut, așa mori, așa că să ne bucurăm de moment. Toată lumea e stresată rău în ultima vreme.

Crede că totul este o greșeală

Nu pot să nu te întreb de Simona Halep. Sunteți jucătoare de tenis amândouă, e vorba și de solidaritate feminină. Ai vorbit cu ea?

Am postat un mesaj pe rețelele mele de socializare în legătură cu ceea ce s-a vorbit și știu că ea mereu a ținut foarte mult la discreție și știu că și pentru mine ar fi fost foarte important.

Cred că e deranjată de mulți oameni și nu aș fi vrut să fiu și eu în plus, dar o susțin și sunt sigură că se va regla totul în curând, pentru că o cunosc și știu cât de strictă este cu ea însăși și cât de profesionistă e. Niciodată nu și-ar dori acest lucru, așa că eu sunt încrezătoare că totul este o greșeală și că va ieși nevinovată din această situație.

,,Sper ca toată lumea din România să o susțină”

I-ai transmis un mesaj personal?

Nu, nu am vrut să deranjez, pentru că nici eu nu aș fi vrut să fiu deranjată în momentele acestea, sigur își dorește să fie alături doar de cei apropiați, dar am postat pe rețelele mele, sper ca toată lumea din România să o susțină, pentru că este un exemplu.

Tu ai trecut printr-o situație similară de-a lungul carierei?

Niciodată nu am avut parte, chiar dacă și eu am fost de foarte multe ori asaltată de testele antidoping, mai ales în perioada 2017-2019, până la venirea pandemiei, veneau foarte des, dar nu am avut niciodată problema aceasta. Și eu sunt la fel ca și ea, niciodată nu aș încălca regulile, oricum iau cât se poate de puține suplimente, pentru că nu-mi place să iau foarte multe pastile.

Dacă ai o problemă de sănătate, te gândești să nu conțină tratamentul vreo substanță care ar putea dăuna…cum se întâmplă?

Sunt sătulă de paracetamol, paracetamol simplu sau ibuprofen simplu, altceva nu avem voie, dacă e foarte grav, bineînțeles cu prescripția medicului, trebuie să iei un antibiotic, pe care oricum îl declarăm, dar în general numai paracetamol luăm, atât, nu avem voie altceva. Dar până la urmă e mai bine să lăsăm corpul singur să își facă imunitatea.