Medicul care a stat 4 săptămâni în Gaza, mărturisiri dramatice din război: ‘Am fost în iad’

Acțiunile militare ale Israelului în Fâșia Gaza, imediat după 7 octombrie, au distrus zone întregi pline cu civili, iar mărturiile celor care au reușit să scape de acolo sunt dramatice. Printre cei care au reușit să scape se află și Abdel Hammad, medicul care a stat 4 săptămâni în Gaza. Citește mai departe și descoperă ce mărturisiri dramatice din război a făcut medicul.

Data de 7 octombrie va rămâne în istorie ca una din cele mai dureroase zile, cel puțin pentru Israel, după atacurile a peste 1.400 de luptători Hamas. Atacurile surprinzătoare din acea zi avea să lase în urmă peste 1.500 de israelieni decedați și aproximativ 300 de persoane luate ostatici.

Vezi și: Val de atacuri cu rachete între Hamas și Israel. Ce a încercat să facă gruparea teroristă în a 18-a zi de război

La doar câteva ore de la acest atac, armata israeliană avea să declanșeze cele mai dure răspunsuri militare împotriva grupării Hamas din ultimii 40 de ani, iar din acel moment și până astăzi zone întregi din Fășia Gaza, unde se află peste 2 milioane de civili, au fost aproape rase de pe fața pământului.

Printre cei care aveau să fie prinși în aceste atacuri se numără și un medic chirurg, Abdel Hammad, care lucra la Spitalul Shifa, unde trebuia să efectueze operații de transplant, când s-a trezit prins în capcană și sub asediu.

Abdel Hammad, în vârstă de 67 de ani, este medicul care a stat 4 săptămâni în Gaza, devenind un erou al acelor zile, salvând viețile civililor răniți în bombardamentele israeliene.

Într-un interiu acordat celor de la The Mirror, Abdel Hammad a povestit cum a petrecut patru săptămâni în interiorul zonei de război, unde peste 9.700 de civili și-au pierdut viața, dintre care 4.800 de copii.

Citește despre: Apelul președintelui Autorității Palestiniene după atacurile lansate de HAMAS împotriva civililor. Ce a transmis în prima declarație publică de la izbucnirea războiului

Medicul spune că, în ziua în care a izbucnit războiul, el se afla la spitalul Shifa, înainte de a se muta într-o clădire a ONU care a oferit ajutor celor aproximativ 12.000 de refugiați.

Medicul se afla în Gaza, deoarece trebuia să efectueze operațiuni de transplant, două în ziua atacului Hamas din 7 octombrie și două în ziua următoare, când s-a trezit prins în capcană și asediat. În primele zile ale bombardamentului aerian, Abdel Hammad a ajutat bolnavii și răniții.

”Chiar și înainte de acest război, energia electrică era nesigură. Când făceam transplanturi, curentul electric pornea și se oprea și trebuia să aștepți să revină, aceasta este experiența oricărui chirurg din Gaza.

A fost o vreme când am crezut că voi muri. Bombardamentele erau foarte aproape, eram foarte aproape de atacurile aeriene F16, erau chiar peste drum. Când ne-am deplasat spre sud, am văzut că întregul cartier fusese pus la pământ. Lucrul care mi-a venit în minte a fost distrugerile din cel de-al Doilea Război Mondial, puteai simți mirosul cadavrelor încă sub dărâmături.

Toată lumea era conștientă de asta, nu doar eu, eram singurul medic de acolo, dar personalul ONU știa cu toții ce era.”, povestește publicației medicul care a stat 4 săptămâni în Gaza.