Medicul care a rămas șomer după ce a tratat 1.400 pacienți de covid-19. Povestea lui e șocantă

Povestea recentă a unui medic a șocat pe toată lumea. După ce a tratat 1.400 de pacienți infectați cu COVID-19, acum a rămas șomer. Care este povestea emoționantă a salvatorului? Puțini au putut crede că specialistul a ajuns într-o astfel de situație.

Un medic ce a tratat sute de bolnavi de COVID-19 a ajuns șomer

Vremurile pe care le trăim au nevoie de răbdare, strategie, putere, dar mai ales de multă mână de lucru în spitalele care sunt depășite de situație în multe dintre țări. Iată că și în aceste circumstanțe un medic ajunge să stea pe bară.

Mai exact, un specialist italian care a tratat 1.400 de pacienți cu COVID-19 în regiunea cândva cea mai afectată din Europa a ajuns acum șomer. Specialistul a muncit în două localități în care nimeni nu voia să activeze.

Riccardo Munda are 39 de ani și a luat locul colegilor bolnavi ca medic generalist în localitățile Selvino și Nembro din Bergamo, tratând sute de bolnavi de COVID-19. Acesta nu a apucat, însă, să facă specializarea în medicina generală, iar astfel a ajuns șomer la revenirea medicilor titulari.

„Povestea mea aici? Să spunem că se termină cu un gust amar”, declară Riccardo Munda. Pentru cel din urmă ziua de 19 martie va fi ultma zi de lucru în Nembro, iar vineri e ultima zi în Selvino, urmând ca dincolo de data cu pricina să fie șomer.

„Am tratat 1.400 de pacienți în Nembro și Selvino și nu știu câți alți am vizitat, mergând și în afara regiunii. Într-un an am pierdut zece kilograme, nu mai dorm noaptea.

Prima mea farfurie de paste, după 12 luni, am gătit-o vineri seara când am terminat serviciul în Selvino. Înainte, nu-mi stătea mintea la asta”, mai detaliază specialistul, conform cotidianului „Repubblica”.

„Din păcate, așa funcționează”

Deși în vremurile în care ne aflăm nu ar trebui să se permită o astfel de situație, iată că specialistul rămâne fără loc de muncă după ce a servit unul din cele mai mari focare de COVID-19 din Europa.

„Din păcate, așa funcționează. Medicii nespecializați nu pot fi numiți titulari. Aceștia doar înlocuiesc sau oferă servicii acolo unde nu există medic de familie. Când revine titularul, cel care îl înlocuiește îi lasă locul. Titularii au fost numiți acum atât în Selvino, cât și în Nembro, iar eu rămân fără job, pentru că nu am făcut cursul de specializare în medicină generală. După absolvire am început să lucrez imediat pentru că familia mea, să zicem, nu plutea în aur”

Riccardo Munda, medic

Riccardo a povestit că a ajuns în Selvino în urmă cu șapte ani: „Nimeni nu voia să vină aici. Se încadrează în așa-numitele zone deficitare. Nu sunt specializat, dar îmi place această meserie și – spre deosebire de mulți – cred cu tărie în importanța medicinei de familie”.