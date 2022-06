Medicul Adrian Marinescu dezvăluie principalul motiv de îngrijorare privind infectarea cu virusul variolei maimuței. Care sunt primele simptome și cum se transmite

Apar informații de ultimă oră despre virusul variolei maimuței, după ce, ieri, Ministerul Sănătății a anunțat primul caz identificat în România. Medicul infecționist, Adrian Marinescu, atrage atenția asupra simptomelor care anunță infectarea cu virusul variolei maimuței. Mai mult, specialistul compară Covid-19 cu variola maimuței, subliniind diferențele majore dintre cele două tipuri de infectare.

Luni, Ministerul Sănătății din România a anunțat că a fost identificat primul caz de variola maimuței în țară, victima fiind un tânăr de 26 de ani, al cărui partener a călătorit în mai multe state din Europa. În urma veștii, mulți români și cadre medicale s-au impacientat de existența virusului, crescând astfel posibilitatea înmulțirii infectărilor.

Din acest motiv, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” a explicat modalitatea în care acest virus se poate transmite de la om. Potrivit medicului Adrian Marinescu, virusul variolei maimuței se transmite mult mai greu decât Covid-19, fiind nevoie de un contact foarte apropiat între oameni.

În plus, specialistul a subliniat faptul că acest virus este unul cunoscut, datând din 1958, respectiv 1970, atunci când a fost identificat primul caz la om, ceea ce înseamnă că nu ridică mari noutăți ale infecției, care să nu poată fi gestionate.

Noutatea și motivele de îngrijorare ale lumii medicale constau în faptul că virusul a depășit granițele Africii, acolo unde a apărut și s-a manifestat infecția, fiind prezent în mai multe state din Europa, inclusiv în România.

Medicul de la Matei Balș a ținut să avertizeze românii cu privire la metodele de prevenție și protecție care nu ar trebui să lipsească. În ciuda faptului că nu este un virus care să pună viața oamenilor în pericol, având simptome relativ ușoare, trebuie avută o atenție sporită pentru a evita contactarea acestuia, neștiind niciodată sigur cum reacționează la fiecare individ în particular.

Pentru a evita transmiterea virusului variolei maimuței, medicul Adrian Marinescu a descris simptomele infectării cu acest virus, menționând și perioada în care virusul este transmisibil.

„Modalitatea de transmitere înseamnă contact direct și prelungit, vă și spuneam că e vorba de focar în familie, dacă este să discutăm de un focar (…).

N-avem date că o persoană asimptomatică, așa cum s-a întâmplat la SARS-CoV-2, ar putea transmite, și e important, ceea ce înseamnă că acea persoană care are febră, durere în gât, ganglioni inflamați și are o erupție destul de caracteristică, cu vezicule, va fi cea care va transmite în acel interval de timp, în principiu când are erupția. E vorba de fluidele corporale”, a atras atenția medicul Marinescu.