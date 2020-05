Medicii i-au dat diagnosticul lui Viorel Cataramă! Prima reacție a omului de afaceri, după ce a primit rezultatul testului

Viorel Cataramă trece prin clipe grele! Medicii i-au dat recent diagnosticul acestuia. Cum a reacționat afaceristul atunci când a primit rezultatul testului?

Prima reacție a lui Viorel Cataramă, după ce a primit rezultatul testului

Viorel Cataramă a îngrijorat pe toată lumea după ce săptămâna trecută mărturisea că prezintă simptome ușoare, crezând că este posibil să fie infectat. Azi, cunoscutul afacerist și-a făcut un test rapid pentru a-și stăpâni grijile. ”Ca urmare a solicitărilor media repetate și cu acordul pacientului, OK Medical este în măsură să comunice public următoarele: În cursul zilei de 14.05.2020, ora 11:30, OK Medical a prelevat probe de la domiciliul pacientului Viorel Cataramă în vederea testării RT-PCR și anticorpi IgG si IgM SARS COV2″, arătă ok medical.

La ora redactării comunicatului – 14.05.2020, 12:15 – rezultatul testului rapid anticorpi IgC IgM este NEGATIV. Acesta reprezintă lipsa anticorpilor SARS COV2, lucru care înseamnă că pacientul nu este purtător al virusului. Soția sa, doctor Adina Alberts, a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook despre starea de sănătate a acestuia. Sursa citată a mulțumit tuturor pentru grijile lor și a clarificat situația.

„Nu am negat și nu voi nega niciodată existența virusului”