Medicamentul banal care vindecă Covid-19. Descoperirea care uimește lumea medicală

Un medicament banal ar vindeca virusul care a făcut deja miliarde de victime la nivel internațional. Descoperirea a uimit pe toată lumea. Despre ce este vorba și care este noua speranță găsită de cercetători în lupta contra COVID-19?

Medicamentul banal descoperit de specialiști în lupta contra COVID-19

Un medicament care este folosit în tratamentul gutei ar putea să fie de mare ajutor în tratarea coronavirusului. Mai exact, e vorba despre colchicina, care a devenit speranța multor specialiști după descoperire. Medicamentul urmează să fie testat în Marea Britanie, în cadrul unui studiu clinic în care vor fi folosiți cel puțin 2.500 de pacienți. De asemenea, antiviralul Remdesivir este și el în topul cercetătorilor când vine vorba despre medicamente care au dat roade. Acesta ar putea să fie produs și în România, dacă va fi nevoie.

„Medicamentul, din câte ştiu, este sub patent, îl poate produce o singură companie în lume, de compania originatoare. Ştiu că mai este o companie în China care a replicat produsul. În caz de nevoie, sigur, îl vom putea produce şi în România. Există proceduri – în caz că nu e destul de la o singură fabrică – sunt proceduri de urgenţă ca şi altor producători să le fie acordat dreptul de a fabrica aceste molecule aflate sub patent. Este o procedură de decădere din drepturi din proprietatea intelectuală”, a declarat Dragoş Damian.

„Există vreo 4 sau 5 medicamente şi cocktail-uri de medicamente care sunt încercate în studii clinice. În acest moment nu se ştie dacă vreo unul dintre ele este într-adevăr eficient. Pe măsură ce trece timpul, toate medicamentele utilizate în studii clinice pot sau nu să îşi dovedească eficienţa. Sunt 70 de studii clinice la ora actuală în lume pentru medicamente şi vaccinuri. Probabil undeva în vară se va şti exact dacă şi care medicamente sunt eficiente şi dacă pot să înceapă să fie date la foarte mulţi pacienţi”

Dragoș Damian, directorul Terapia din Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România

Medicație cu efect antiviral

hidroxiclorochina

inhibitorii de proteaza (Lopinavir/Ritonavir – utilizate pentru tratamentul infectiei HIV)

remdesivir

favipiravir

Hidroxiclorochina ramane una dintre alternativele terepeutice in tara noastra, desi la 15 iunie 2020 utilizarea sa a fost suspendata de FDA in Statele Unite, iar la 17 iunie s-a interupt inrolarea de pacienti intr-un studiu derulat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, deoarece nu s-au constatat scaderi ale ratelor de mortalitate la pacientii care primeau hidroxiclorochina in comparatie cu alte grupuri de pacienti, care primeau alta medicatie.

Remdesivirul ridica de asemenea discutii, pentru ca datele privind eficienta sa in tratamentul COVID-19 raman contradictorii, unele studii raportand aceleasi rate de mortalitate in grupurile de pacienti tratati cu acest medicament si grupul de pacienti tratati cu placebo. Totusi Remdesivirul este indicat si in Statele Unite, rezultatele unor studii indicand o scurtare a perioadei de recuperare mai ales in cazul pacientilor cu forme severe de boala care nu necesita suplimentarea cu oxigen sau suport ventilator, arată reginamaria.ro.