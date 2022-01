Medic, prins băut la volan. S-a oprit doar în momentul în care s-a izbit cu mașina într-un cap de pod

Un medic din Iași s-a urcat băut la volan și s-a izbit într-un cap de pod. Prin urmare, a fost condamnat la un an de închisoare, cu amânare, pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe.

Accidentul a avut loc în anul 2019, însă abia acum a primit condamnarea. Medicul veterinar lucrează la Oficiul Județean de Zootehnie din Iași și a recunoscut comiterea faptelor la audieri. Acesta a precizat că a plecat din zona „Sunrise Ciric” în jurul orei 3:00. Până la această oră, consumase 3 pahare de whisky, iar ulterior a vrut să plece către casă.

Medicul a încercat să-și comande o mașină Uber și a sunat la o firmă pentru a comanda un taxi, însă nu a găsit pe nimeni, așa că s-a urcat la volanul propriei mașini și a pornit spre casă. În dreptul Poligonului de tragere Șorogari, acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit într-un cap de pod. Întrucât șoferul părea a fi sub influența alcoolului, oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest.

Procesul medicului veterinar a început pe 15 aprilie 2021. Recent, acesta a fost condamnat la un an de închisoare, cu amânare. Decizia judecătorilor nu este una definitivă, aceasta putând fi contestată.

Un medic veterinar, tot din Iași, a fost condamnat de către judecători la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Acesta a fost prins în trafic de oamenii legi și s-a scuzat, spunând că se grăbește la un caz.

Conform anchetatorilor, medicul a fost tras pe dreapta. Constatând că miroase a alcool, oamenii legii au decis să-l testeze cu aparatul etilotest. Medicul s-a ales cu un dosar penal, sub acuzația de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

„Lucrez ca medic veterinar la o societate cu profil zootehnic din Neamț. În ziua respectivă, eu am mers pentru a participa la praznicele organizate pentru părinții mei. Acolo, am primit un telefon de urgență, fiind singurul medic din cadrul societății. Fără să conștientizez, am plecat urgent către Piatra Neamț, pentru că exista inclusiv riscul ca animalul respectiv să moară”, a declarat medicul în fața judecătorilor ieșeni.