McDonald’s a ajuns la Survivor Romania. Conditia pentru Zanni si Elena Marin

Faimoșii și Războinicii se luptă pentru primul joc de imunitate al săptămânii la Survivor, iar miza este una importantă. Vineri se joacă primul joc de imunitate al săptămânii.

Cele două echipe sunt pregătite să dea tot ce e mai bun pe trasee, mai are că miza pusă în joc este dublă. Este primul joc care are loc după unirea echipelor. De astăzi, Războinicii și Faimoșii vor sta împreună până la finalul competiției.

Daniel Pavel a anunțat care este premiul pe care îl vor primi cei care câștigă jocul de astăzi. Mai exact, echipa câștigătoare va primi mâncare de la McDonald’s.

„Dragi Faimosi, dragi Razbonici, premiul de astazi de sub cupola cred ca nici nu e nevoie sa vi-l arat! Este de ajuns sa va povestesc despre el si o sa va dati seama despre ce este vorba! E despre ceva de mancare ce gasiti si in Romania dar si oriunde altundeva in lume!

Si peste tot are acelasi gust, savuros si inconfundabil! Sunt convins ca sigur si voi sunteti fani! Este locul in care merge toata lumea, mic, mare, tanar, batran, unde merg pustii dupa scoala, studentii dupa facultate, corporatistii in pauza si toata lumea cand are drum prin preajma! Unde poti sa mergi singur sau cu prietenii, sau iubita, sau copiii! Pentru ca toata lumea este mereu binevenita! E locul ala in care mananci chiar si la patru dimineata ceva bun!

Dragilor, dupa atatea zile de concurs, dupa atata efort depus, meritati cu totii o rasplata asa ca va invit sa va bucurati de gustul inconfundabil, McDonald’s!” , a spus Daniel Pavel.