Cum își adoarme Matteo fiica, de fapt. Artistul are un truc care, uneori, îl adoarme și pe el

Matteo a venit azi în emisiunea ”La Măruță”, unde a vorbit de viața de tătic. Acesta a vorbit despre momentele petrecute cu fiica lui, dar și despre activitatea de artist.

Matteo a dezvăluit că are un truc prin care își adoarme fiica, în vârsta de un an și patru luni. Acesta a mărturisit că își pune bratul pe canapea si mana pe capul celei mici pentru a o gâdila. De multe ori însă, el ajunge să adoarmă înainte micuței.

”Mia este in parc, asa merge in fiecare zi, are un an si patru luni. Ne uitam la desene animate, iar eu adorm inaintea ei. E frumoasa ca mă-sa. Albumul se cheama ”De la inceput”, este un album reggae, reggae e prima mea dragoste. Este un album pe care l-am facut integral, are foarte multi invitati, prieteni din copilarie. Nu am fost niciodata in Jamaica, eu sunt jamaican doar aici. E un album atipic, nu este genul de piese cu care mi-am obisnuit fanii”, a povestit Matteo.