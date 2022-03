Matteo Politti, falsul medic estetician, a încercat să își păcălească și avocatul. Daniel Ionașcu l-a prins pe picior greșit EXCLUSIV

Matteo Politti, este italianul care s-a pretins medic ani buni în România. Acesta a făcut numeroase operații de mărire a sânilor și a buzelor. Mai nou, nu a renunțat la visul lui nici după ce a ieșit din arestul Poliției. Fostul lui avocat a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, ce i-a trecut prin cap medicului fals.

Matteo Politti a făcut ani buni în România pe medicul estetician, realizând numeroase intervenții de mărire a sânilor sau buzelor unor paciente. Tot ceea ce a realziat a fost fără a avea pregătirea necesară.

Fostul avocat, în exclusivitate pentru impact.ro, spune că italianul e departe de a-și fi încheiat socotelile cu statul nostru. Sau cu fostele sale paciente, dintre care multe au decis să-l dea în judecată pentru înșelăciune.

Impact.ro a încercat să afle cu ce se ocupă în prezent Matteo Politti. După scandal, a preferat în ultimele luni să intre într-un con de umbră, sperând ca uitarea să-i devină un aliat de nădejde înainte de a plăti pentru faptele sale.

Însă cele descoperite ne ridică un semn suplimentar de întrebare. Fostul lui avocat, Daniel Ionașcu, a apreciat, pentru impact.ro, că nu s-a despărțit în termeni obișnuiți de fostul său client.

Cunoscutul avocat a povestit, fără lux de amănunte, că la scurtă vreme după rezolvarea situației cu arestul preventiv al italianului, s-a trezit cu un telefon venit din partea Colegiului Medicilor.

Cei de acolo încercau să verifice veridicitatea spuselor lui Matteo Politti care se prezentase în fața Colegiului. Italianul afirmase nici mai mult, nici mai puțin că devenise stagiarul unui cunoscut medic român.

„Mi s-a telefonat din partea Colegiului Medicilor. M-au întrebat, într-un fel, dacă girasem pentru scenariul pe care atunci aveam să-l aud pentru prima dată. Cum că Politti devenise un fel de stagiar al unui cunoscut medic român, al cărui nume îl voi trece sub tăcere. Am infirmat, desigur, totul.

Nu știam absolut nimic! Mai târziu am înțeles că fostul meu client lăsase, cel mai probabil, impresia că eu, fostul său avocat, eram la curent cu planurile sale. Imediat am luat decizia de a pune capăt relației profesionale cu Matteo Politti. I-am transmis că «Așa ceva nu se poate!», în termenii cei mai civilizați și de atunci nu am mai auzit absolut nimic despre el”, ne-a povestit același Daniel Ionașcu.