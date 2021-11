Mats Wilander o critică pe Emma Răducanu. Ce greșeală a făcut campioana de la US Open

Mats Wilander o critică pe Emma Răducanu. Campioana de la US Open a avut un parcurs senzațional la primul ei sezon în circuitul WTA. Jucătoarea britanică cu tată român a ajuns pe locul 19 în ierarhia mondială. Mai mult, ea a fost desemnată „sportiva anului” în Marea Britanie. Totuși nu toate deciziile sportivei de 19 ani sunt pe placul specialiștilor din domeniu.

Mats Wilander o critică pe Emma Răducanu. Jucătoarea britanică a uimit lumea tenisului prin evoluția sa din acest an. Mai precis, jumătate de an, britanica cu origini românești „explodând” abia în vară, la turneul de la Wimbledon. Triumful uluitor de la US Open, când a devenit prima jucătoare ce a câștigat un Grand Slam venind din calificări, a fost „cireașa de pe tort”.

Jucătoarea de 19 ani a devenit un superstar mondial, ea fiind elogiată pe întreg mapamondul. În plus, Emma Răducanu a fost declarată „sportiva anului” în Marea Britanie, iar duminică, 28 noiembrie, va evolua contra Gabrielei Ruse într-un turneu demonstrativ ce va avea loc la Royal Albert Hall din Londra.

Totuși, după succesul de la US Open, Emma Răducanu a luat decizia de a se despărți de antrenorul Andrew Richardson. O perioadă ea a stat fără să apeleze la sfaturile vreunui tehnician. Până la urmă, Emma s-a înâeles cu germanul Torben Beltz (44 de ani). Acesta a pregătit-o, printre altele, pe Angelique Kerber în drumul acesteia către locul 1 WTA și cele două Grand Slamuri câștigate.

Ce greșeală a făcut campioana de la US Open

Emma Răducanu e criticată, totuși pentru decizia de a lucra lui Torben Beltz, un antrenor cu mare experiență. Suedezul Mats Wilander, fost lider mondial cu 7 turnee de Grand Slam în palmares, e de părere că un pregătirea cu un super-antrenor nu funcționează la jucătorii tineri.

Am văzut ce s-a întâmplat în trecut. Ivan Lendl nu l-a ajutat deloc pe Sascha Zverev (n.r. – germanul Alexander Zverev, locul 3 ATP, câștigătorul Turneului Camiponilor 2021 și al titlului olimpic la JO 2020 de la Tokio). A fost forțat să încerce cu acești super-antrenori. Nu funcționează pentru un tânăr de 18 ani. Trebuie să crească și o vor face când sunt pregătiți. La fel e și cu Emma Răducanu. Îmi pare rău, dar nu este o idee bună să aibă prea multe voci în cap. Singura voce pe care trebuie s-o asculte este a ei”, a spus Mats Wilander, conform eurosport.ro.

Mats Wilander consideră că jucătorii tineri, ca Emma Răducanu, ar trebui lăsați să se dezvolte singuri, să-și afle, mai întîi, propria identitate. Altfel, un antrenor prea experimentat riscă să-i transforme în orice altceva, dar nu și în mari campioni.

Ea ar trebui să se distreze, să-și găsească propria identitate, să afle cât de bună e, nu să fie modelată de un super-antrenor. Altfel, există un foarte mare risc ca ea să fie stopată în transformarea ei într-o mare campioană”, a mai adăugat fostul lider mondial din tenisul masculin, potrivit sursei citate.

