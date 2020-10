Materia care dispare de la școală. E oficial, ce va fi în locul ei. Anunțul Ministerului

Imaginea de ansamblu a școlii pe care o știam cândva se schimbă de la an la an. Pe lângă noile reguli fără precedent impuse în acest an școlar din cauza pandemiei de COVID-19, în care apopierile nu mai sunt prezente, noua etapă va duce lipsă și de limba latină, care va fi înlocuită de…artă.

Programa școlară, din acest an fără latină. Teatrul o va înlocui

Limba română nu va mai fi predată în școlile din România. Ca disciplină opțională, elevii vor putea studia teatrul, în anul școlar 2021-2022. Ministrul Educației, Monica Anisie, a semnat joi un ordin în acest sens. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), începând din acest an școlar, elevii pot opta pentru a studia următoarele cursuri: ”Eu și scena” (clasele a III-a și a IV-a), ”Teatrul și noi” (clasele a VI-a și a VII) și ”Laboratorul de teatru” (clasele a X-a și a XI-a).

„Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică a propus, în acest an școlar, Ministerului Educației și Cercetării, introducerea în curriculumul la decizia școlii a unei discipline din domeniul artei teatrale. Ca profesor de Limba și literatura română și ministru, consider că acesta este un moment important pentru educație, moment care răspunde recomandărilor Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în care sunt incluse și competențele artistice, dar și Declarației de la Frankfurt privind Educația prin Arte.

De asemenea, decizia are la bază și recomandările UNESCO incluse în Agenda de la Seul, în care se precizează că folosirea artelor în educație poate să sporească abilitățile creative și inovative ale societății, să genereze recunoașterea și dezvoltarea bunăstării sociale și culturale, să promoveze și să încurajeze responsabilitatea socială”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Școala, absență nemotivată

Avem un sistem în care 3 milioane de copii stau în bănci, scriind după dictare. Micuții asimilează informații pe care mai apoi nu știu să le pună în context și le uită repede . Se insistă pe genul de performanță cognitivă, sector în care nici nu excelăm, a spus prof. dr. Lucian Ciolan, decan al Facultății de Psihologie și Științele Educației, într-un interviu pentru PRO TV.

Rezultatele evaluărilor anului precedent au arătat că 40% dintre elevi sunt analfabeți funcționali, adică știu să citească un text, dar nu îi înțeleg semnificația. Jumătate dintre absolvenți ratează an de an examenul de Bacalaureat, iar unul din patru tineri români nu știe ce își dorește să facă în viitor.