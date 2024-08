Măsuri de siguranță extreme la funeraliile lui Alain Delon: “A fost înmormântat ca un mare naș din Sicilia”. Ce s-a întâmplat de fapt în spatele ușilor închise

Persoanele, puține la număr, care au participat la înmormântarea lui Alain Delon au avut de respectat reguli stricte. Copiii actorului s-au asigurat că totul se desfășoară după dorința tatălui lor și au apelat la măsuri de siguranță sportite, pentru ca totul să decurgă conform planului.

Actorul Alain Delon a fost înmormântat sâmbătă, pe domeniul său de la Douchy. Ceremonia a fost una extrem de discretă și s-a desfășurat în cadru restrâns, așa cum și-a dorit regretatul actor. Cei trei copii ai lui s-au ocupat ca totul să fie respectat întocmai cum și-a dorit tatăl lor, iar la înmormântare au participat în jur de 40 de persoane, reprezentând rudele și prietenii apropiați.

Cei care au venit la înmormântare au predat telefoanele mobile la intrare, din motive de confidențialitate. De asemenea, autoritățile franceze au interzis survolarea zonei pe parcursul weekendului, pentru a evita filmările din elicopter sau cu drona.

Unul dintre cele mai emoționante momente de la înmormântare a fost acela în care cei trei copii ai lui Alain Delon au ținut cuvântări, în amintirea tatălui lor. O actriță prezentă la ceremonie le-a spus jurnaliștilor că a fost cel mai emoționant moment și că totul aducea aminte de Alain Delon.

În timp ce persoanele prezente la funeralii au fost profund impresionate de felul în care a decurs totul, ultima parteneră a actorului a rămas cu un gust amar. Hiromi Rollin nu a fost niciodată agreată de copiii actorului, care au făcut tot posibilul să îl separe de ea. Nu i-au permis să-și aducă omagiile nici acum, când actorul a murit, iar femeia spune că suferă pentru că nu l-a putut conduce pe ultimul drum.

”Este inuman. Ne-am iubit timp de peste 30 de ani. Am locuit cu el 17 ani și am fost despărțită de Alain în mod nedrept, brutal și violent după procesul intentat de familia sa. Am continuat să vorbim la telefon. Mi-a spus că se simte singur și m-a rugat să vin să-l văd. Nu s-a putut. Starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc după ce am fost separați. Acum că nu mai e, tot nu mă lasă să îl văd pentru ultima oară, să îmi iau rămas bun. Te iubesc, Alain, ești cealaltă jumătate a mea”, a spus femeia, pentru publicația franceză Le Figaro.