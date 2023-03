Măsură drastică luată de Raluca ex-Angels, mamă eroină cu cinci copii, pentru reducerea facturii la gaze: „Se vede diferența, la bani” EXCLUSIV

Facturile uriașe la energie și la gaze au îngenuncheat românii, în ultimul an. Chiar și multe dintre vedete, printre care îi amintim pe Liviu Vârciu și pe Dorian Popa, au avut de plătit sume exorbitante, de peste 1.000 de euro. Măsură drastică luată de Raluca ex-Angels. În exclusivitate pentru Playtech Știri, solista ne-a dezvăluit cum a redus la jumătate cheltuielile.

Solista Raluca Blejușcă (36 de ani), ex-Angels, este mamă eroină cu cinci copii. Având o familie atât de numeroasă, trebuie să fie foarte atentă la bugetul familiei. Raluca ne-a dezvăluit ce măsuri a luat, după ce a primit o factură uriașă la gaze, pentru vila din Tulcea, în care locuia împreună cu soțul și cu cei cinci copii ai lor.

„Înainte, stăteam cu toată familia într-o vilă închiriată, din Tulcea. N-am investit în ceva al nostru, am stat cu chirie, credeam că ne vom muta din oraș. Acolo, ajungeau facturile și la 3.500 de lei, doar la gaz, pe două luni.

Raluca are cinci copii. Emilian e în primul an de școală, Maria e în clasa a treia, Cassian, în clasa a șasea, Serafim este în clasa a șaptea. Iar mezina familiei, Anastasia, este la grădiniță, în grupa mijlocie.

De Sărbătorile Pascale, Raluca Angel, pe numele ei actual de scenă, va petrece alături de familie.

„Vom fi cu mama și cu sora mea. Și ea are tot cinci 5 copii. Facem petrecere frumoasă, cu bunătăți. Când se strâng toți cei zece copii, e mare veselie. Nu știu exact unde ne vom aduna, poate la părinți, la Mangalia, poate la noi, la Tulcea. În această perioadă, am multe spectacole, cânt și cu Vlad Miriță, dar și singură, am avut spectacol și la Sala Radio, cu Gheorghe Zamfir. Este o perioadă foarte bună, din punct de vedere artistic, sunt solicitată”, ne-a mai declarat Raluca Blejușcă, exclusiv pentru Playtech Știri.