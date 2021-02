Mărturisiri șocante în cazul Caracal! Ce le-a făcut Dincă fetelor în casa groazei. Acum a ieșit totul la iveală

Dorin Dumitran, profilerul lui Gheorghe Dincă, a intrat în mintea inculpatului. Invitat la ”Marius Tucă Show”, specialistul a descris modul în care acesta le-a chinuit pe fetele Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. „Am părăsit camera din cauza detaliilor olfactive, revolta victimelor, ritmul zilnic de activitate sexuală, în referire mai ales la Luiza.” Detalii despre ce a spus FBI despre caz.

Cazul Caracal, sub lupa lui Dorin Dumitran, profilerul lui Gheorghe Dincă

În urmă cu mai bine de un an, România era lovită de un caz zguduitor. Două fete date dispărute, una din aprilie, alta în iulie, erau numite victimele unui mecanic auto. Au fost apeluri eșuate la 112, chiar al uneia dintre victime, proteste și jale. A urmat o anchetă plină de controverse. Dosarul a fost instrumentat de DIICOT ca dosar de trafic de persoane, deși nu a fost dovedită existența vreunei rețele de traficanți.

Dosarul a ajuns în cameră preliminară în iulie 2020 și a primit o primă undă verde, urmând contestațiile. Verdictul judecătorilor se întrevede, însă riscul repetării unei asemenea tragedii e constant. Discuțiile despre acest subiect au reapărut pe sticlă recent, odată cu invitația lui Dorian Dumitran la emisiunea ”Marius Tucă Show”, de la Aleph News.

„A scris 33 de pagini despre cele două fete”

„A descris modul în care a chinuit-o pe Luiza. Are un scris destul de dificil de urmărit. Mi s-a gâtuit vocea. Am chemat doi colegi de la operațiuni speciale să intre în cameră ca să pot să mă liniștesc. Am părăsit camera din cauza detaliilor olfactive, revolta victimelor, ritmul zilnic de activitate sexuală, în referire mai ales la Luiza. Am citit multe. Dar m-am oprit ca să pot continua. Pe 8 noiembrie a venit cu detalii despre Alexandra. A scris 33 de pagini despre cele două fete.

Este o mare diferență între a declara și a mărturisi. Declarațiile sunt simple. Mărturisirile au în spate trebuința de pedeapsă. Această trebuință de pedeaspă, adică necesitatea ca el să sufere pentru ce a făcut, s-a manifestat la el sporadic, dar foarte interesant.

Profilul criminalului cu sânge rece care comite fapta în stare crepusculare. Este o tulburare calitativă. Ce se întâmplă cu comportamentul după corespunde exact cu ceea ce a făcut el. Nici el nu-și explică aceste comutări subite. O altă trăsătură de personalitate este a sadismului confirmat clinic”, a explicat specialistul.

FBI, în acord cu Dumitran

„Când a fost solicitat FBI am refuzat să-i însoțesc. Au considerat că este foarte ok modul în care am gândit. Eram curios dacă punctul lor de vedere coincidea cu al meu. Raportul FBI l-am citit după ce am întocmit rechizitoriul. Și era în oglindă cu al meu”, a completat Dumitran.