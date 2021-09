Mărturisiri crunte despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Situația nu este bună deloc

Viorel Lis nu are o stare de sănătate tocmai bună, iar recent acesta a recunoscut că nu se mai poate deplasa singur. De altfel, a trecut ceva timp de când nimeni nu mai știa nimic de fostul primar al Capitalei, iar pandemia l-a determinat să se izoleze tot mai mult.

Invitat la o emisiune de televiziune, Viorel Lis a mărturisit că este dependent de ajutorul soției sale, ca să se poată deplasa. Viorel Lis a povestit că a suferit o semi-pareză la picioare, fapt care i-a afectat mobilitatea, acesta fiind și motivul pentru care în prezent a ajuns să se târască prin casă.

„De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos perfieric care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc. Nu mai pot să merg singur. Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a povestit fostul edil, la Kanal D.

Anul trecut, anul pandemiei, Viorel Lis a ieșit doar de două ori din casă. Iar pentru a se prezenta în direct la emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, fostul primar a fost nevoit să ia mai multe pastile pentru durere.

„ Am luat trei antiinflamatoare ca să pot să ies din casă. Mi-au murit mulți prieteni pe pandemie. Am căzut din picioare și pe stradă. Eu am o pensie nu de primar, ci de prim angajat. Am 32 de milioane. Pe mine recuperarea, 10 ședințe, m-a costat 37 de milioane! 10 milioane se duc lunar pe medicamente. Mulți zic că am fost primar, păi să vină să le dau averea mea!”, a mai povestit Viorel Lis.