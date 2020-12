Martori de bord la Renault Clio – tot ce trebuie să știți

Renault Clio este un automobil ce face parte din clasa super-mini. Este comercializat de francezii de la Renault și este o mașină perfectă pentru oraș. Mică și compactă, a fost lansat în anul 1990 și în prezent este la a cincea generație. Mașina a fost critică dar în același timp, a avut parte și de un mare succes comercial. Este unul dintre cele mai bine vândute mărci de autoturisme din Europa. Cel de la Renault au întâmpinat o perioadă mai dificilă între 1980 și 1990. Dar, odată cu apariția acestui model, și-au „refăcut” reputația.

Clio a fost vândut la nivel internațional sub mai multe denumiri. În Japonia se numea Renault Lutecia. A mai fost comercializat și sub numele de Renault Clio Symbol, Renault Thalia și Renault Clio Sedan. În America latină a fost vândut sub marca Nissan cu numele Nissan Platina.

Martorii de bord la Renault Clio

Fiind o mașină mică ce consumă puțin, era preferată de cei ce locuiau în orașe aglomerate. Mică și compactă, s-a bucurat de succes peste tot în lume. Cu toate acestea, ca orice altă mașină, pot apărea anumite probleme. Martorii din bord indică probleme ce pot apărea la un autoturism. În următoarele rânduri, vei afla ce indică fiecare martor în parte și cât de grav este în funcție de culoarea acestora.

În cazul în care se aprinde un martor de culoare roșie, să știi că indică o potențială problemă destul de gravă. De regulă, este recomandată oprirea imediată a mașinii. Fie remediezi problema pe loc dacă ești mai priceput, fie o duci la un service specializat pe platformă.

În cazul în care martorul este galben, problema nu este la fel de gravă. Poți circula cu mașina până la cel mai apropiat service.

Dacă martorul de bord este verde sau albastru (depinde de modelul mașinii) nu trebuie să-ți faci griji. Reprezintă atenționarea sau funcționalitatea anumitor comenzi.

Martorii de bord – peste 60 de semne explicate