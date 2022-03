Marius Șumudică și-a găsit echipă. Tehnicianul de 51 de ani era liber de contract din februarie, după despărțirea de formația turcă Malatyaspor. Șumi a tatonat cu ideea de a ajunge pe banca celor de la Rapid, echipa sa de suflet, dar conducerea giuleștenilor l-a ales pe Adrian Mutu. Marius Șumudică a rezolvat rapid problema jobului, el urmând să preia o grupare din zona Golfului, unde a mai antrenat vreme de un an.

Marius Șumudică și-a găsit echipă. Antrenorul de 51 de ani s-a despărțit, în februarie, de gruparea din Turcia, Malatyaspor, pe care a lăsat-o pe ultimul loc al clasamentului. Tehnicianul și-a îndreptat speranțele către Rapid, dar conducerea giuleștenilor a preferat să-l numească pe Adrian Mutu pe banca tehnică.

Marius Șumudică începuse o carieră de comentator la Digi Sport, dar aceasta a fost stopată brusc, după doar cîteva apariții. Motivul a fost faptul că Șumudică a primit o ofertă de la un club din Arabia Saudită, unde a mai antrenat în perioada 2018 – 2019.

„Mâine (n.r. – joi) voi călători acolo. Am semnat deja. Am trimis contractul și totul e OK. Am semnat pe două luni, cu opțiune de prelungire pentru încă un an de zile. Este un contract foarte bun, peste Turcia”, a spus Marius Șumudică, conform Digi Sport .

Marius Șumudică a dezvăluit că avea de gând să ia o pauză de antrenorat până la vară, dar oferta arabilor a fost de nerefuzat. El o va prelua pe Al Shabab, ocupanta locului 4 în campionatul Arabiei Saudite.

„Practic, am vrut să stau până la vară. Voiam să mă odihnesc, dar îmi lipsea fotbalul. Am primit această ofertă și nu puteam s-o refuz, mai ales că e o echipă mare din Arabia Saudită, calificată în Liga Campionilor Asiei. Echipa e pe locul 4, cu șanse mari de a prinde locul 3, poziție care duce în Champions League.

Doar când spun Banega (n.r – argentinianul Ever Banega (33 de ani), fostul mijlocaș de la Valencia, Atletico Madrid, Sevilla și Inter), vă dați seama cu cine merg să lucrez. Oamenii au avut încredere în mine, am avut rezultate foarte bune acolo. Sunt singurul antrenor care a rezistat un an la acea echipă. Am șansa de a lucra cu unul dintre cei mai buni președinți cu care am lucrat în viața mea”, a spus Marius Șumudică, conform sursei citate.