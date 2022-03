Gigi Becali, regretat de Marius Șumudică. Tehnicianul de 51 de ani a rămas liber de contract după despărțirea de echipa turcă Malatyaspor. Șumudică s-ar fi așteptat să fie abordat de conducerea Rapidului, clubul său de suflet, pentru înlocuirea lui Mihai Iosif pe banca tehnică. Până la urmă, la cârma trupei giuleștene a ajuns Adrian Mutu. Acum, Șumudică are nostalgii după oferta pe care Gigi Becali i-o făcuse, primăvara trecută, pentru preluarea FCSB.

Gigi Becali a dat ca sigură, cel puțin pentru o zi, sosirea lui Șumudică la gruparea pe care o finanțtează. Peste noapte, lucrurile s-au schimbat cu 180 de grade și tehnicianul n-a mai semnat cu FCSB.

„Eu sunt liniștit! Am decis să nu fac acest pas! Sunt antrenor liber în continuare și episodul FCSB a luat sfârșit! Nu există nicio variantă să antrenez echipa! Am avut o discuție bărbătească și am spus ce am avut de spus, și, din cauza unor neconcordanțe, am decis să nu facem acest pas! Este cel mai bine”, declara Marius Șumudică, la acea vreme, pentru DigiSport.