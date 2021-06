Marius Șumudică, reușită surprinzătoare la CFR Cluj. Nici el nu se aștepta la asta

Fanii lui Șumudică se bucură pentru reușita acestuia la CFR Cluj. Sportivul are numai cuvinte de laudă la adresa noului jucător al formației. Mijlocașul marocan a reușit să-i întreacă așteptările. Ce detalii a oferit despre transfer?

Marius Șumudică, reușită neașteptată la CFR Cluj: mărturiile sportivului

Marius Șumudică este mândru din cale afară de noul jucător al CFR-ului. Anas Tahiri va semna în curând cu CFR Cluj după ce a anunțat că se va despărți de RKC Waalwijk, echipa din campionatul Olandei. Șumidică a fost surprins că oficialii ardeleni au reușit să-l convingă pe mijlocașul marocan să semneze cu echipa din Gruia și crede că tânărul în vârstă de 26 de ani este un jucător veritabil care va face în cele din urmă diferența pe teren.

„Eu consider ca am adus un jucator bun, e vorba despre Tahiri. Poate face diferenta. Cand l-am urmarit, eu nu am crezut ca a venit la echipa asta. Nu am crezut! Stiam ca Besiktas a vrut sa plateasca pentru el o suma de bani acum 2 ani, in 2019, si nu s-au inteles cu echipa din Olanda sa il aduca. Uite ca Marian Copilu a reusit sa il aduca!”, a spus Marius Sumudica, la DigiSport.

Tahiri a mai evoluat anterior la Lierse și JMG Lier și este cotat în momentul de față de către site-urile de specialitate la suma de 650.000 de euro. Fotbalistul vine în locul lui Mihai Boiereanu, care se va întoarce la Al Qadisiyah, în Arabia Saudită.

