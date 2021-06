Câți bani câștigă Marius Șumudică la CFR Cluj. Salariu și bonusuri uriașe pentru antrenor

În ziua în care Craiova îl prezenta oficial pe Adi Mutu, oficialii de la CFR Cluj îl anunțau pe Marius Șumudică. Fostul antrenor al celor de la Rizespor a semnat cu CFR Cluj. Deja s-a aflat și care sunt condițiile impuse de Neluțu Varga noului antrenor. În afară de condiții se vorbește și de bonusuri dacă CFR câștigă un titlu în Liga 1.

După multe speculații, zvonuri și declarații, astăzi CFR Cluj și-a anunțat noul antrenor, după plecarea lui Edi Iordănescu. Conform unui comunicat publicat pe site-ul echipei CFR Cluj, Marius Șumudică este noul antrenor. Șumi revine la Cluj, după ce în 2012, timp de 6 zile, fusese antrenorul celor de la U Cluj.

Marius Șumudică semenează cu CFR Cluj, după o perioadă de speculații și chiar o ofertă de la FCSB. Conform unor surse apropiate va încasa un salariu de 20.000 de euro lunar. Deși Edi Iordănescu și-ar fi dorit să rămână la CFR, negocierile salariale au fost cele care l-au determinat să plece. Culmea este că salariul oferit lui Șumudică este mai mare decât cel avut de Iordănescu. Printre condițiile impuse de Neluțu Varga sunt un nou titlu și, de ce nu, un parcurs cât mai lung în competițiile europene.

Bonusul pentru un nou titlu adus în Gruia, spun sursele, ar fi de 100.000 de euro. Nu se știu exact bonusurile dacă Marius Șumudică reușește un parcurs bun în Champions League sau Europa League, cert este că vor fi pe măsură. Șumi va semna zilele acestea contractul cu CFR Cluj, și și-a anunțat și echipa tehnică. Marius Șumudică va merge la CFR Cluj cu Cristi Petre, Gabi Mărgărit, și preparatorul fizic Ciprian Moscu.

”Ieri am început negocierile serioase cu președintele Marian Copilu și astăzi am semnat. Îți dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși că am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi.

Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel și fel de discuții în spațiul public, n-am făcut niciun fel de licitație. Am ales echipa care cred că mi se potrivește în momentul ăsta. Da, este adevărat, am negociat cu echipe din Arabia Saudită, chiar și astăzi am fost sunat de un club.”, a declarat Marius Șumudică, pentru Digi Sport.