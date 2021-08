Marius Șumudică are soarta decisă. Ce se întâmplă cu antrenorul de la CFR Cluj

Marius Șumudică are soarta decisă. Antrenorul de la CFR Cluj se luptă să-și păstreze „fotoliul” pe banca tehnică a campioanei. Deși echipa din Gruia conduce cu maximum de puncte, 15, în clasamentul Ligii 1, ratarea calificării în pay-off-ul Champions League n-a picat bine conducerii clubului. Patronul Neluțu Varga a decis, deja, în privințăa viitorului lui Șumudică la gruparea ardeleană.

Marius Șumudică are soarta decisă. Antrenorul de 50 de ani a sosit plin de având pe banca tehnică a campioanei, după ce a fost la un pas să semneze cu rivala FCSB. Șumudică declara că obiectivul principal este un drum cât mai lung în cupele europene, dar avea în vedere, mai ales Champions League. Young Boys Berna a stopat acest drum, iar speranța „potului cel mare”, calificarea în cea mai importantă competiție intercluburi europeană s-a năruit. Deși are asigurată prezența în grupele Conference League, conducătorii de la CFR Cluj ar dori ca echipa să nu rateze grupele celeilalte cupe, Europa League.

Dar, pentru asta, elevii lui Marius Șumudică au de trecut un test dificil, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad. Deși a acumulat punctaj maxim în Liga 1 după 5 etape, jocul clujenilor nu e chiar pe placul patronului Neluțu Varga. Iar eșecul din Champions League a stârnit, se pare, multe comentarii negative din partea acestuia. Au apărut informații că lui Șumudică i se pregătește debarcarea, finanțatorul fiind deja în căutarea unui nou tehnician.

Marius Șumudică a respins zvonurile privind demiterea sa. El ar avea în contract o clauză prin care poate fi îndepărtat fără nicio compensație financiară dacă nu se califică măcar în grupele Europa League. Exact obiectivul aflat în fața sa, marți, 17 august, în partida tur, de la Belgrad, cu Steaua Roșie.

Abia am ajuns și sunt încolțit din toate punctele de vedere. Nu mă plâng. A devenit un motto. Niciodată nu am făcut referire la oamenii de presă și la oamenii care fac această meserie cu decență. Eu băteam în altă parte, la oameni care nu au realizat nimic în fotbalul românesc și apar la televiziuni și în momentul în care au fost în postura mea de antrenor nu au luat măcar un trofeu. Am fost declarat antrenorul anului în Turcia. CFR-ul este singurul club rămas într-o competiție europeană. Este adevărat că am ieșit, dar nu rușinos. Am încercat să facem ceva. Ne-am dat seama că sunt mult mai puternici decât noi”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport Special.