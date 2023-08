Marius Șumudică, adus cu picioarele pe pământ de președintele clubului la care a „zgâriat la ușă”. „E dat afară de peste tot”

După scandalul cu conducerea clubului Rapid, Marius Șumudică a intrat în conflict și cu cei care se ocupă de CFR Cluj. Antrenorul l-a criticat pe Andrea Mandorlini, după eliminarea din Conference League, iar președintele clubului din Gruia l-a pus la punct. I-a amintit că i-a antrenat pe ardeleni și a fost dat afară.

CFR Cluj este singura echipă dintre cele patru din România care nu s-a calificat în turul trei preliminar din UEFA Conference League. Ardelenii au fost eliminați de Adana Demirspor, după ce în meciul retur au jucat mai bine de o jumătate de oră cu un om mai mult pe teren. Scorul era 1-1, dar în final formația din Turcia s-a impus cu 2-1. Marius Șumudică a intrat în direct la postul de televiziune cu care are contract și a criticat deciziile lui Andrea Mandorlini. I-a reproșat antrenorului italian că a făcut schimbări defensive și că nu a forțat cu doi atacanți.

Președintele clubului CFR Cluj i-a dat replica lui Marius Șumudică și l-a apărat pe Andrea Mandorlini. Și patronul Neluțu Varga este alături de antrenorul italian.

Marius Șumudică a antrenat CFR Cluj la începutul sezonului 2021-2022, dar a fost dat afară după doar șase etape, iar în locul lui a fost adus Dan Petrescu, care a câștigat titlul. Fostul atacant din Giulești s-a propus la echipa din Gruia și după plecarea „Bursucului”, dar a fost preferat Andrea Mandorlini. La fel s-a întâmplat și după ce Adrian Mutu a plecat de la Rapid, dar conducătorii grupării de lângă Podul Grant l-au preferat pe Cristiano Bergodi.

„M-a deranjat atitudinea lui. Era avocatul celor care i-au făcut și lui contract la CFR. Spunea că nu auzea de sume de 500.000 euro pentru împrumut. Nici eu nu am auzit de antrenor fără clauză de reziliere, iar când a fost să plece, a apărut clauza de 100.000 de euro. Și-a pierdut respectul față de mine. Când a luat campionatul cu Astra, mă saluta. Dacă ne-am calificat, nu aș fiu spus nimic.

Am zis prea mult despre de el. Am spus la supărare. Și el trebuie să stea să gândească dacă a greșit. Nu am cum să nu-l respect, dar fiind supărat, am spus tot ceea ce gândesc”, a spus Cristi Balaj, pentru Fanatik.