Rapid, pas greșit, surprinzător, în Giulești, șapte goluri în Bănie, la meciul FCU 1948 Craiova – U. Cluj. „Am văzut că ne-au făcut «elefanți», «brontozauri», «dinozauri»” – FOTO

Etapa a treia din SuperLiga României a început cu două partide în care s-au marcat 11 goluri. Rapid a condus în meciul cu FC Botoșani, de pe teren propriu, dar a pierdut, iar în duelul dintre FCU 1948 Craiova și U. Cluj, desfășurat în Bănie, s-au marcat șapte goluri și au câștigat oaspeții. Alexandru Chipciu a făcut declarația zilei.

FCU 1948 Craiova – U.Cluj s-a desfășurat în Bănie, în fața a doar patru mii de spectatori. Oaspeții au deschis scorul prin Dan Nistor, care a marcat cu un șut frumos, din vole, și a stabilit scorul după 45 de minute. Repriza secundă a fost nebună, nebună, nebună! Și s-a marcat de șase ori.

Prima oară a trimis mingea în plasă Chițu, dar reușita lui a fost anulată după intervenția celor din camera VAR. I-a ieșit însă la a doua încercare și a reușit să egaleze, după ce l-a învins cu capul pe Gorcea, din apropiere. Și tot el și-a adus și echipa în avantaj. Doar că Dan Nistor a reușit și el dubla, când a încris din penalty. În minutul 77 a marcat și Sidibe, excelent servit de Bauza. Au urmat 15 minute uluitoare, în care Alex Chipciu a marcat de două ori și a adus victoria echipei sale.

„Ne-au ieșit toate, dar și lor. Nouă ne-a ieșit cu una mai mult. E greu în teren, treci de la niște stări emoționale înalte la unele joase. Eu oricum sunt tâmpit în meci, mă motivez când îmi cert coechipierii. Colegii mei se mai supără că-i mai cert, dar sper ca macar 5 la sută să îi motivez. Avem o relație bună în afara terenului.

Nu prea îmi place asta cu căpitanul, nu îmi place să mi se zică căpitan. Liderul trebuie să facă ceva pe teren. Nistor a dat și el goluri. Am văzut că ne-au făcut «elefanți», «brontozauri», «dinozauri». «Brontozaurii» au dat 4 goluri azi. Am avut multe discuții, și cu suporterii. Cu Rapid, în prima repriză, am fost aproape. Apoi, la 0-3 e greu să mai faci ceva.

Vorbești de atitudine, dar dacă era 0-0 era altceva. Se vorbește prea mult de atitudine. Meciul trecut eram retrogradați, acum suntem de play-off? Urmează un meci greu. Dinamo are un antrenor fabulos. Să joace așa cu jucători din Liga 2, e extraordinar”, a declarat Alexandru Chicpiu la finalul meciului.