Marius Șumudică a plecat plângând din România. „Niște idioți”

Marius Şumudică esteun personaj pitoresc din fotbalul românesc. Mai mereu prins în vâltoarea unor declarații halucinante, care au „condimentat” un fotbal deseori plictisitor, „Șumi” i-a pus la zid pe cei ce i-au cântat prohodul în aceste zile.

Împreună cu staff-ul său, Marius Șumudică a plecat miercuri la bordul unui charter spre Gaziantep. Înainte de decolarea de pe aeroportul Băneasa, tehnicianul a făcut declarații fără perdea și i-a contrat serios pe cei ce au lansat zvonul preluat și în România cum că va fi demis de la Gaziantep, în unele medii vehiculându-se chiar și numele înlocuitorului său, nimeni altul decât un alt antrenor român, Costel Gâlcă. Cu lacrimi în ochi, Marius Șumudică i-a pus la zid pe „zvonerii” de serviciu și a oferit detalii și despre contractul său cu ocupanta locului 8 din Superliga turcă.

„Nişte idioţi toţi cei care au scris, nişte idioţi. N-am avut absolut nicio problemă. Iar în momentul în care s-ar fi reziliat ar fi trebuit să-mi plătească încă un an de contract. Deci eu, în momentul în care îmi fac contractul am ajuns la o maturitate, am un avocat foarte bine pus la punct.

Nu îl fac niciodată să pierd. Dacă vă uitaţi la cariera mea în ultimii cinci ani, peste tot am terminat”, a tunat și fulgerat Marius Șumudică, informează Digi Sport.

Intră în carantină 14 zile

După ce vor ajunge în Turcia, fotbalistul Alexandru Maxim, antrenorul Marius Şumudică şi membrii staff-ului tehnicianului român vor intra în carantină pentru 14 zile, informează sursa citată.

Gaziantep va relua pregătirea pe 11 mai, însă totul se va decide după o nouă întâlnire a factorilor responsabili din Turcia. Dacă Liga 1 din România a fost suspendată pe 12 martie, campionatul din Turcia a fost suspendat o săptămână mai târziu, pe 19 martie. După oprirea campionatului, Marius Șumudică a revenit la Bucureşti alături de staff-ul său, tot la bordul unui charter.