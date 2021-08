Marius Șumudică a filosofat înaintea meciului din Europa League: „O echipă e formată atât din apărători, cât și din atacanți”

Marius Șumudică a filosofat înaintea meciului din Europa League. CFR Cluj o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, în deplasare, marți, de la ora 22.00. Partida se dispută în play-off-ul Europa League. Învingătoarea din dubla manșă va accede în grupele competiției, în timp ce echipa înfrântă va juca în grupele Conference League.

Marius Șumudică a filosofat înaintea meciului din Europa League. Campioana României va juca, astăzi, de la ora 22.00, prima manșă din play-off-ul competiției contra celor de la Steaua Roșie Belgrad. Partida va avea loc pe stadionul grupării din capitala Serbiei, o fostă câștigătoare a Cupei Campionilor, când în echipa belgrădeană juca și Miodrag Belodedici. Înaintea partidei, Marius Șumudică s-a arătat îngrijorat de căldura din Belgrad, 35 de grade, deși la ora meciului sunt prognozate doar 21.

E clar că va fi o problemă cu temperatura. Nu doar pentru noi, ci și pentru ei. Când m-am dat jos din avion, am crezut că am aterizat la Dubai. Va fi foarte cald, apăsător, plus stadionul ăsta, cu fanii care emană căldură. La nivelul solului cred că-s 50 de grade. Ne pregătim ghetele. Mi-am lăsat maioul la hotel, intrăm la treabă.

Steaua Roșie e un club puternic, care a jucat în Champions League. E clar că fanii nu-s fericiți cu ce e de față. Mai departe, pe cine e presiune, la fiecare antrenor nu contează trecutul, viitorul, ci prezentul”, a spus Marius Șumudică într-o conferință de presă.