Marius și Andreea Pirui, la cuțite! Casa Puterea Dragostei mai pierde un cuplu?

Marius și Andreea Pirui au discuții aprinse! Se întrevede pierderea unui cuplu din casa Puterea Dragostei? Ce se întâmplă acum între amorezi și de la ce a plecat totul? Ce reproșuri își adresează?

Puterea Dragostei: Marius și Andreea Pirui, discuții aprinse

Discuții aprinse între Marius și Andreea Pirui. Liniștea a părăsit cuplul din cauza unei provocări. Blondina ori a vrut să-l testeze pe cel pe care-l iubește ori a făcut-o doar de dragul show-ului. Aceasta a dansat lasciv pe lângă un alt concurent. Jumătatea sa a avut multe să-i reproșeze, așa că a luat-o la o discuție în separeu pentru a-i explica faptul că nu-i plac deloc astfel de gesturi și că vrea să înceteze cu comportamentul care în cele din urmă le va dăuna teribil.

Pirui s-a enervat, i-a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, dar nimic nu avea să se rezolve. Marius s-a întors în casa băieților, iar la plecare iubita lui abia dacă s-a uitat la el. Femeia nu doar că nu l-a salutat, ci s-a uitat în pământ în timpul în care el părăsea platoul, implicit sugerându-i că ar trebui ca el să-și schimbe perspectiva. Iată schimbul de replici dintre cei doi! „Nu am făcut asta! Nu-mi pasă mie… că am văzut ce ai făcut tu. Eu am zis că l-am simpatizat pe Jador”, a spus Andreea Pirui.

„Eu am fost liber, eu am avut de ales”

„Tu te întorceai pe spate și dansai cu mâinile pe pieptul lui. Exagerezi și nu e cazul. Eu am fost liber, am avut de ales, așa că te-am ales de tine și mi-am văzut de treaba. Eu n-am zis niciodată că o plac pe Manuela. Gesturile mele cu ea nu au fost nici 5% din gesturile tale cu Jador. Eu pot să plac 10 femei deodată, dar e vorba de dragoste la mijloc”

Marius