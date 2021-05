Marius Elisei, super gest pentru fiica lui de Paște. Oana Roman a făcut anunțul chiar ea

Marius Elisei și Oana Roman au ales să meargă pe drumuri separate, dar asta nu îi va împiedica niciodată atunci când vine vorba despre împărțirea responsabilității pe care o au vizavi de fiica lor. Cum a surprins-o fostul partener al fiicei lui Petre Roman pe Iza?

După o relație greu încercată, Marius Elisei și Oana Roman se bucură acum de o prietenie desprinsă dintr-un eșec amoros. Cei doi au recunoscut că le este mult mai bine așa și că se ocupă în continuare de creșterea și educație fiicei lor.

Aceștia au decis să își petreacă sărbătorile împreună pentru ca Iza să nu resimtă atât de tare ruptura produsă, așa că au plecat într-o vacanță și s-au comportat exact ca o familie. ”Probabil cel mai fain Paște din ultimii ani! Relaxare în natură, liniște și pace! ❤❤”, a scris Oana Roman în dreptul pozelor postate pe contul său de Instagram.

Amintim că Oana și Marius nu au pozat în familia perfectă și nu au ascuns lumii întregi problemele pe care le-au întâmpinat de-a lungul relației lor. După șase ani iată că au stabilit de comun acord faptul că le-ar fi mai bine separat, așa că au rămas în relații bune de dragul fiicei și par să se simtă confortabil unul în preajma celuilalt.

Fostul soț al fiicei lui Petre Roman trebuia să fie prezent și în ultima vacanță a Oanei cu micuța lor în Egipt, dar bărbatul a refuzat, așa că vedeta de televiziune a găsit altă companie. Cea din urmă s-a bucurat de relaxare și peisaje superbe alături de Vica Blochina și băiețelul ei.

”Mi se pare total deplasată această știre care a apărut. Nici nu știu de unde a apărut, și cum a apărut și care este interesul, asta 1 la mână, că nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă.

Și 2 la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași. Când ai pe cineva mai ales în situația în care sunt eu, trebuie să faci cunoștință copilului, apoi fostei soții. Sunt mai multe etape și mi se pare foarte deplasată această știre care este total eronată și falsă, pentru că, repet, nu este nimeni în viața mea.”

Marius Elisei (Sursa: Antena Stars)