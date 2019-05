Din păcate, Marius Crăciun nu se va bucura de banii de la Ferma. Unde se duce suma de la PRO TV

Ultima ediție a emisiunii Ferma – Un nou început, a fost difuzată de Pro TV, joi seara. După mai bine de 4 luni de competiție, drame, alianțe și strategii, Cătălin Moroșanu și Marius Crăciun s-au luptat pentru marele premiu în valoare de 50.000 de euro. Marius a câștigat duelul, dar din păcate nu se va putea bucura de întreaga sumă.

Ce va face Marius Crăciun cu banii de la Ferma

În urmă cu 17 săptămâni, înainte de începerea show-ului, Marius spunea că dacă va câștiga marele premiu, va încerca să își ajute familia. „Munca nu mă sperie. Am avut multe job-uri astfel încât să îmi pot câștiga pâinea și să-mi ajut familia. Dacă voi câștiga Ferma, vreau să folosesc banii pentru a le asigura celor dragi o viață decentă”, spunea războinicul Ninja.

Într-un interviu acordat pentru Pro TV la scurt timp după ce a câștigat marele premiu pus în joc la emisiunea Ferma, Marius Crăciun a mărturisit că va folosi o parte din bani să își plătească datoriile.

„În primul rând aș vrea să spun că pentru mine a fost ca o lecție de viață, am învățat foarte multe lucruri și consider că m-a maturizat foarte mult. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc oameni noi. Cu majoritatea banilor îmi voi achita datoriile și ratele pe care încă le mai am, o parte din ei se vor duce către creditul pe care îl am pentru apartament și o altă parte mă gândesc să o economisesc pentru orice eventualitate”, a declarat Marius Crăciun.

El a vorbit și despre apropierea de Diana Belbiță, care s-a produs treptat, după ce Remus și Claudia, persoane de care cei doi erau atașați, au plecat din Ferma.

„Am rămas practic ai nimănui și am încercat să ne unim cât mai mult, am început să vorbim mai mult, practic ne aveam unul pe celălalt. Asta este un lucru mare să ai pe cineva aproape într-o asemenea competiție, unde fiecare este doar pentru el… Contează mult să primești o îmbrățișare atunci când te simți demoralizat sau foarte obosit și te gândești că mai ai un drum foarte lung până în finală. E bine să ai pe cineva care să-ți spună o vorbă bună, iar Diana a făcut asta de fiecare dată, și eu pentru ea la fel”, a spus Marius.