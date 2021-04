Marius Crăciun a impresionat o fostă concurentă de la Survivor. Ar vrea să iasă în oraș cu el

Se lasă cu o idilă la Survivor România? Se pare că una dintre fostele concurente din cadrul competiției din Republica Dominicană ar avea o pasiune pentru unul dintre cei mai iubiți Războinici din concurs. Marius Crăciun a impresionat o fostă concurentă de la el din echipă. Cine este vedeta care ar vrea să iasă în oraș cu el.

Survivor România este cel mai dur reality-show și se bucură de un succes imens, atât pe TV cât și în mediul online, acolo unde internauții au ocazia de a-și susține concurenții preferați. Nu doar telespectatorii își susțin persoanele favorite, ci și foștii concurenți de la Survivor, care au ocazia de a-și exprima simpatiile față de Faimoși sau Războinici. Romina Geczi nu face excepție de la această regulă. După ce a desființat-o pe Mellina, spunând că Războinica face tot posibilul pentru a-l impresiona pe Marius Crăciun, blondina face noi declarații incendiare vizavi de fostul ei coechipier.

Oamenii de acasă au observat că experiența de la Survivor România poate aduce concurenții împreună și poate naște relații frumoase de prietenie durabilă și nu numai. De exemplu, pe lângă prietenia evidentă care s-a legat între Zanni și Ana Porgras de la Faimoși, internauții au observat că există ceva între Romina și Marius de la Războinici. Cei doi au intrat în competiție în același timp, lucru care i-a apropiat.

Recent, admiratorii sportivei de pe Instagram au întrebat-o ce răspuns i-ar da lui Marius dacă acesta ar avea curajul de a iniția o întâlnire și de a o scoate în oraș. Romina a răspuns cât se poate de sincer, spunând că nu ar refuza o asemenea propunere din partea fostului ei coleg de echipă de la Survivor.

„Eu și Marius am legat o prietenie frumoasă. Nu aș putea să îi refuz o ieșire în oraș!”, a răspuns fosta Războinică Romina.

Cine este fosta concurentă de la Survivor România care ar ieși în oraș cu Marius Crăciun. Apropierea dintre Marius și Romina de la Survivor i-ar fi stârnit invidia Mellinei, despre care blondina spune că făcea tot posibilul pentru a-i atrage atenția fostului câștigător de la Ferma din 2019, când erau în camp, prin tot felul de gesturi neadecvate. Romina spune că Mellina l-ar fi plăcut pe colegul ei Războinic și, din acest motiv, ar fi încercat să-l seducă.

„Nu este nici o apropiere între ei, doar că ea își dorea și făcea tot felul de gesturi. Eu, dacă aveam o discuție cu el acolo în camp, nu mă ascundea, dar ea își găsea tot timpul să apară. Era cu genoflexiunile, venea în față, exact acolo se punea. Puteai să mergi undeva mai departe…

Dar o interesa și discuția, voia să afle ce discut cu Marius să se expună ea acolo, crezând că-i dă lui Marius vreun impuls… Acum, sper să nu se supere Marius că am s-o spun, pentru că mi-a zis-o el… Eu i-am spus: ”uite, Mellina sigur te place…” Și după asta am mers la un interviu, iar când m-am întors, mi-a spus Marius că Mellina a început să-l pipăie pe picioare și din-astea…

Jucau un joc de cuvinte, ”Valiza”… Marius mi-a spus clar că nu-și dorește să facă un cuplu cu Mellina. Se amuza și el”, a mărturisit Romina de la Survivor România, în cadrul vlogului lui Andrei Ciobanu de pe Youtube.