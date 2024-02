Marisa Paloma e antreprenor, dar muncește cot la cot cu angajații: “Spăl în continuare baia, fac în continuare curat în recepție” VIDEO EXCLUSIV

Marisa Paloma a intrat în atenția publicului în urma participării la concursul Bravo, ai stil! de la Kanal D , pe care l-a și câștigat în urmă cu 6 ani. Cu un capital de imagine dobândit, premiul în bani adjudecat, bruneta a lucrat ca stilist vestimentar într-o perioadă, a intrat între timp pe piața antreprenoriatului deținând în prezent două saloane de frumusețe. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Marisa Paloma ne-a povestit că, în ciuda faptului că este patroană, nu are nicio problemă să se implice în diverse treburi pentru buna funcționare a afacerilor sale.

Marisa Paloma reușește să se împartă cu brio între viața de familie și cea profesională. Bruneta și-a făcut apariția la un eveniment, marți seara, alături de fiica ei, Iris, în vârstă de 2 ani, care a devenit centrul universului ei. În paralel cu creșterea micuței, bruneta reușește să își ducă la îndeplinire planurile.

“Este prima colecție când vine vorba de site, azi am lansat site-ul și este un moment într-adevăr foarte așteptat în viața mea, pentru că de mai bine de patru ani tânjesc după momentul acesta și, în sfârșit, cu două saloane, cu 20 și ceva de angajați, cu copil, cu casă în lucru, cu campanii în pending, am reușit să mă organizez și să îl lansez”, ne-a spus ea entuziasmată.

Citește și: Problema de sănătate care a scos-o pe Roxana Nemeș de la Survivor All Stars: “De la acea căzătură” VIDEO EXCLUSIV

Fosta câștigătoare a emisiunii Bravo, ai stil! și-a transformat pasiunea într-o afacere care îi sporește veniturile. “Cred că vreo 2 ani de zile am activat în online și lansam colecțiile mele acolo. E un pic cam mult spus colecții, pentru că a fost cumva o primă colecție inițial, după care am tot adăugat item-uri și neavând site doar adăugam item-uri la aceeași colecție practic.

Acum având site o să organizez și eu frumos colecțiile pe perioade, în funcție de design, de anotimp. Este domeniul cu care am început de altfel și la care mă bucur din suflet că m-am reîntors”, a adăugat ea.

Marisa Paloma a consiliat oamenii în ceea ce privește alegerea și combinarea hainelor. A fost nevoită să renunțe însă la acest job din lipsă de timp. De sfaturile ei însă beneficiază în continuare prietenele și unele urmăritoare de pe rețelele de socializare, care îi scriu în privat.

“Am fost stilist vestimentar, am lucrat și cu foarte mare parte din artiștii de la noi din țară, însă în momentul de față timpul nu-mi permite să mai fac asta. Când îmi mai scrie vreo fată sau când mă mai întreabă prietenele mele, cu tot dragul sunt acolo pentru ele, dar altfel ca job nu mai e timp și pentru așa ceva”, s spus, pentru Playtech Știri, influencerul.

Marisa Paloma nu se rezumă la coordonarea lucrurilor pentru bunul mers al afacerilor, ci continuă să se implice în diverse treburi.

“Jobul meu full time este împărțit. Am un job full time de antreprenor, mă ocup de cei 20 și ceva de angajați pe care îi am, pentru că sunt oameni și oamenii au nevoile lor, fetița este pionul principal în viața mea.

Acum site-ul care îmi va mânca și el foarte mult timp, trebuie să văd bine cum mă organizez cu comenzile, dar și aici am o echipă care se va ocupa de tot ce înseamnă preluare comenzi, împachetat etc, însă toate lucrurile astea se întâmplă sub supravegherea mea.

Niciodată nu las omul să se descurce singur, știu că e plătit și mergem mai departe. Nu există! Eu muncesc cot la cot cu ei, cum s-ar spune. Asta fac și în salon: spăl în continuare baia, fac în continuare curat în recepție, când e cazul fac închiderea de casă când fetele sunt plecate în vacanță și trebuie să suplinesc eu locul lor.

Sunt obișnuită să fac multe, cred că sunt multitasking”, a spus, pentru Playtech Știri, Marisa Paloma.