Mario Iorgulescu uimeşte din nou. Are iubită şi îşi doreşte un copil: „Eram singur şi trist”

După declarații șocante și apelul disperat către judecătoarea care se ocupă de cazul său, Mario Iorgulescu șochează din nou. Fiul lui Gino Iorgulescu are o nouă iubită și își dorește un copil cu superba brunetă. Ce dezvăluiri a făcut tânărul care a provocat un accident cumplit în urma căruia o persoană și-a pierdut viața.

După ce și-a dezactivat conturile de pe platformele de social media în urma declarațiilor scandaloase pe care le-a făcut despre accidentul mortal pe care l-a provocat în 2019, Mario Iorgulescu este din nou prezent în mediul online.

Fiul lui Gino Iogulescu și-a reactivat contul de Instagram. Tânărul în vârstă de 27 de ani a publicat o fotografie în care dă de înțeles că are o nouă relație, iubita lui fiind nimeni alta decât Bianca Marina, fosta parteneră a lui Steliano Filip. Cei doi se cunosc de aproape zece ani.

Într-un interviu acordat unui post de televiziune, Mario a dezvăluit că a revenit în mediul online pentru că nu mai suporta singurătatea. În cele din urmă, a reluat legătura cu frumoasa brunetă.

„Mi-am făcut un cont de Instagram, nu mai suportam singurătatea. Eram foarte singur şi trist. Nu mai suportam să stau aşa, în situaţia respectivă, în clinică. Mi-am făcut un cont de instagram, am dat de Bianca pe acel cont, i-am scris şi am reluat legătura.

Fiul președintelui LPF a mărturisit că este dispus să o crească pe fetița pe care Bianca o are cu Steliano Filip și că își dorește propriul copil cu bruneta.

„Sunt dispus să am grijă şi de ea şi de copilul pe care îl are cu Steliano. Îmi doresc foarte mult să fac un copil cu Bianca! Am ajuns la o vârstă în care m-am săturat să petrec, să mă distrez şi să îmi bat joc, să umblu din floare în floare, pentru că asta am făcut toată viaţa şi nu mai este cazul! Foarte greu”, a mai spus Mario Iorgulescu pentru sursa citată.