Când vor Alexia Eram și Mario Fresh să devină părinți. Cum a surprins fata Andreei Esca

Unul din cele mai longevive și simpatice cupluri de tineri din showbiz-ul românesc a surprins cu recentele mărturii. Alexia Eram și Mario Fresh au dezvăluit când și-ar plăcea să devină părinți. La răspunsul acesta nu se așteptau unii dintre fani.

Cuplul format de Alexia Eram și Mario Fresh a răspuns unor întrebări picante chiar în această dimineață, la „Vorbește Lumea”. Cei doi au discutat deschis despre cum i-a ajutat această perioadă în care solistul a stat mai mult pe acasă, iar ea a decis să-și cumpere un apartament în care să locuiască singură. Pandemia a făcut-o pe Alexia să stea mai mult în preajma familiei și să renunțe la plecările dese în Londra, loc unde a studiat.

Tânăra a mărturisit că încă mai are foarte multe lucruri de aranjat la locuința sa și că își dă silința să fie atentă la fiecare detaliu pentru ca totul să fie după cum a visat. Întrebările serioase au curs mai apoi din partea moderatorilor care i-au cam tras de limbă pe amorezi în privința viitorului. Aceștia au mărturisit că sunt încă prea tineri pentru a face pasul cel mare, dar cu toate astea au adus în discuție subiectul familiei pe care și-o doresc în viitor.

În timp ce Mario vrea să ia exemplul părinților și să devină tată la 26 de ani, Alexia a spus că nu se grăbește și că și-ar vedea o asemenea responsabilitate venind în viața ei la maximum 28 de ani. „Și eu mă văd o mamă tânără, poate la 26-28. N-am abordat subiectul în familie, suntem prea tineri. Vreau acum să-mi iau permisul, pentru că mă chinui de vreo doi ani să-l iau, mai apoi să-mi termin apartamentul”, a detaliat fiica Andreei Esca.

„Noi mai stăm până la copil. Am petrecut mult timp împreună în carantină, dar în rest, acum, nu. Suntem ca înainte. E schimbare la mine, că nu mai plec în Anglia. Oricum, nu ne grăbim. Avem patru ani și jumătate acum. Ne place viața, momentan. La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie.Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă 4! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum…nu face diferența un inel”

Mario Fresh și Alexia Eram