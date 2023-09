Marina Voica a trăit o poveste tristă de viață: ”Am rămas văduvă la 40 de ani”. De ce nu a avut actrița copii

Are o carieră care se întinde pe 50 de ani, și o revenire spectaculoasă pe scena festivalului ”Mamaia” din acest an, dar cu toate astea Marina Voica a a trăit o poveste tristă de viață. Citește mai departe și vezi care a fost povestea marii artiste.

Astăzi la 87 de ani, marea voce a muzicii ușoare românești, are o viață plină de succese, dar și de regrete.

Cariera domniei sale, care se întinde pe o jumătate de veac i-a adus extrem de multe realizări și împliniri pe plan profesional, dar în plan personal, așa cum declara recent la ”După faptă și răsplată”, ”Nu am fost fericită și nu sunt și nu voi fi niciodată.”

”Nu am fost fericită și nu sunt și nu voi fi niciodată. Am trecut prin atâtea necazuri, prea multe necazuri, ceva îmi lipsește mie. Probabil că lipsește în firea mea. Soțul meu m-a iubit foarte tare, dar nu m-a înțeles niciodată.

Venită din fosta URSS, din localitatea Ivanovo, Marina Voica se năștea în plină revoluție bolșevică, pe 3 septembrie 1936, și se poate mândri cu faptul că a ajuns în celebra revistă americană de specialitate Bilbarod în 1974, tot atunci primind și diploma ”Star of the year – Music week”.

Poate sunt puțini cei care știu că mare voce a muzicii româești, deși este rusoaică, are și studii universitare, fiind absolventă a Facultății de Finanțe și Credit de la Moscova, unde avea să-l cunoască pe viitorul ei soț, Marcel Voica. După ce au terminat facultatea, cei doi aveau să se mute definitiv în România.

Și atunci ne-am căsătorit. Un an de zile el a stat în România ca să termin facultatea. În schimb, m-am înstrăinat complet de Marcel. Când l-am revăzut mi-am dat seama că nu îl iubesc..dar am stat aproape 6 ani cu el aici. Eram o victimă.”, povestește vedeta despre primul mariaj.

Cariera ei muzicală are un record impresionant de nu mai puțin de 850 de melodii.

După divorțul de primul soți, cu ajutorul lui Viorel, mai povestește Marina Voica, viața ei avea să se schimbe total, dar la vârsta de 40 de ani cel pe care l-a iubit cu adevărat avea să plece într-o altă lume, iar așa cum decalra ea, ”Toată lumea a început să mă lovească după ce Viorel a murit!”:

”Viorel a făcut tot posibilul ca să divorțez, m-a dus la mama lui. Am stat cu el..Primul soț nu a fost înțelegător cu divorțul, m-a chemat ambasada. Am lăsat totul, doar pianul adus din Rusia l-am luat.

Viorel s-a dus direct la ambasadă și la Consulat, a spus ”Ea va rămâne la mine, la mama mea, la tatăl meu. Ea va fi soția mea. Ea va divorța și va fi soția mea”. El m-a apărat mereu, s-a împrietenit cu cei de la Consul și m-au lăsat să stau. Am stat doi ani de zile necăsătoriți.

Căsnicia mea a fost tumultoasă, el nu suporta chichițele mele, eu obișnuită că mi se cuvine totul, am început să mă port cu el..superior. Viorel era doctor, apoi am aflat că încă nu terminase facultatea. Soacra mea mi-a spus că nu a știut, eu credeam că era doctor, el lucra la Salvare. M-a lăsat la 40 de ani văduvă. Eu nu am știut nici cât costa pâinea, nu am știut ce înseamnă să spăl un vas.”