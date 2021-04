Sărbători triste pentru Marina Voica. Ce va face vedeta de Paște (exclusiv)

Marina Voica se pregătește, mai mult spiritual, pentru Paște. Petrece singură și, deși a pierdut din legătura cu lumea reflectoarelor după ce s-a retras din muzică, pe alocuri dă detalii despre cum trăiește, cum se menține și ce o face fericită.

Marina Voica, despre cum își va petrece anul acesta Paștele

Solista locuiește singură, departe de agitația din București, la Breaza, unde s-a mutat de mai bine de 15 ani și unde se bucură de liniște și natură. Într-un interviu pentru Impact a povestit că nimeni nu îi va călca pragul casei în acest an, de Paște, dar că nici nu duce dorul petrecerilor de altădată. Cert este că va urmări slujba de Înviere la televizor, în liniștea colibei sale.

„Nu știu încă, dar nu am un plan, nu am gașcă. Așa încât, mai degrabă, cred că de Paște voi sta acasă, singură. La fel ca în alte dăți. Dar, nu mă simt singură, mereu am fost o fire retrasă. Mă simt bine acasă. Am grijă de flori, fac gimnastică, iar în căsuța mea mereu răsună muzica. Stau acasă și mă uit la transmisia în direct de Înviere, de la Moscova. Patriarhul Kiril va oficia slujba. Am antenă specială, pentru posturile rusești. Eu sunt în temă cu adevărat cu tot ce se întâmplă”, a declarat interpreta pentru sursa menționată.

Detalii despre tradițiile de Paște respectate în Rusia

Aceasta a povestit și despre tradițiile din Rusia respectate în perioada sărbătorilor pascale: „Nu știu încă, dar nu am un plan, nu am gașcă. Așa încât, mai degrabă, cred că de Paște voi sta acasă, singură. La fel ca în alte dăți. Dar, nu mă simt singură, mereu am fost o fire retrasă. Mă simt bine acasă.

Am grijă de flori, fac gimnastică, iar în căsuța mea mereu răsună muzica. Stau acasă și mă uit la transmisia în direct de Înviere, de la Moscova. Patriarhul Kiril va oficia slujba. Am antenă specială, pentru posturile rusești. Eu sunt în temă cu adevărat cu tot ce se întâmplă”.