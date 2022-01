Marina Almășan, mesaj bizar pentru soția lui Victor Socaciu, după înmormântarea lui: „Vinovăție”

Moartea celebrului folkist Victor Socaciu a întristat o lume întreagă. Atât cei care l-au cunoscut ca artist, dar și cei apropiați acestuia, și-au luat la revedere de la artist. Printre cei care trăiesc cu durerea pierderii se numără și fosta soție, Marina Almășan, dar și fiul acesteia, venit pe lume din relația pe care prezentatoarea TV a avut cu regretatul artist.

La doar două zile de la Crăciun, pe 27 decembrie 2021 era anunțată vestea decesului artistului Victor Socaciu. Conform mărturisilor familie, decesul ar fi survenit în urma unor complicații de sănătate, ca urmare a unei infecții nozocomiale.

Marele artist român a decis să plece din această lume într-o zi mare și de sărbătoare creștină, de Sfântul Ștefan, iar înmormântarea a avut loc în urmă cu două zile.

De-a lungul vieții, Vicgtor Socaciu a fost căsătorit de alte trei ori, penultima căsnicie fiind cu celebra prezentatoare tv, Marina Almășan. Deși divorțul celor doi nu a fost unul fără scandal, Marina Almășan a păstrat legătura cu artistul.

În urma căsniciei a venit pe lume și un băiat, care-i poartă prenumele, care a fost și el prezent la înmormântarea tatălui său, dar nu fără a fi implicat și într-un scandal. În același timp, conform decalrațiilor Marinei Almășan, au existat voci care au criticat dur prezența fiului ei la căpătâiul tatălui său.

Deși a avut o relație decentă cu fostul soț, Marina Almășan se pare că nu s-a înțeles foarte bine cu actuala soție a regretatului artist, și cea de a patra, Bianca Simion.

Deși prezența Marinei Almășan nu ar fi trebuit să surprindă, se pare că acest lucru nu s-a întâmplat, aceasta luând decizia de a rămâne acasă. În aceeași intervenție, Marina Almășan a explicat de ce a decis să nu participe la înmormântarea lui Victor Socaciu.

„Jumătate ar fi vrut să fie acolo, pentru că Victor a fost un om pe care l-am iubit foarte mult și trag după mine această neînțelegere a finalului atât de tragic și de neașteptat al căsniciei noastre. Mi-am promis să scriu o carte despre povestea noastră. Cealaltă jumătate mi-a spus că nu este locul meu acolo, pentru că este familia lui actuală, care are dreptul să-și plângă omul.

Am observat la priveghi că soția lui actuală în momentul în care am apărut, a dispărut total cât am stat lângă Victor jumătate de oră. O înțeleg, e firesc, și eu aș avea acest sentiment de vinovăție față de o familie pe care am spulberat-o cândva și nu am vrut să-i stric momentul înmormântării văzându-mă acolo. Și cred că e mai bine așa, să fie el alături de femeia lângă care și-a încheiat viața și cei trei copii la căpătâi.”, a spus Marina Almășan.