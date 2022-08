Marina Almășan a chemat ambulanța acasă de urgență. Ce a pățit vedeta, și-a anulat și vacanța EXCLUSIV

Marina Almășan, una dintre cele mai longevive prezentatoare tv, se află izolată de câteva zile în casă, după ce a fost diagnosticată pentru a doua oară cu Covid, cu o zi înainte să plece în Egipt, de unde ar fi urmat să transmită ma multe corespondențe despre locurile pe care le vizita. Vedeta tv l-a trimis însă în locul său pe nepotul ei, Horia.

Marina Almășan a chemat ambulanța acasă: ce probleme are prezentatoarea TV?

Marina Almășan a fost nevoită să intre în concediu medical și să-și anuleze călătoria în Egipt, după ce a aflat că are Covid. Vedeta tv, care acuza dureri de cap și o stare nu prea bună de sănătate, a chemat ambulanța după ce testul rapid pe care și l-a făcut ea însăși a indicat faptul că este pozitivă. Mai mult, și regizoarea emisiunii sale a luat virusul, după ce ambele au participat, recent, la o lansare post-mortem, în memoria lui Lucian Avramescu.

„Am făcut Covid, nu știu de unde l-am luat. De vreo trei zile stau acasă. Am fost la un eveniment in memoriam Lucian Avramescu, o lansare post-mortem, a fost lume multă și probabil de acolo.

E mai ușor decât prima oară, dar e Covid. N-am avut o stare prea bună, am chemat și ambulanța. Sunt și vaccinată. M-a durut capul foarte tare vreo două zile, plus o stare de moleșeală, pe care am pus-o pe seama căldurii. Apoi mi-am făcut singură un test rapid și a ieșit pozitiv. A luat și regizoarea emisiunii mele, care și a ea fost la eveniment”, a mărturisit Marina Almășan pentru playtech.ro.

Urma să plece în Egipt

Prezentatoarea tv a aflat că are Covid cu o zi înante să plece în Egipt, de unde ar fi urmat să transmită ma multe corespondențe despre locurile pe care le vizita. Aceasta a găsit însă soluția și l-a trimis în locul ei pe nepotul său, Horia Almășan, care deja a scris primul său editorial pentru „Femei de 10”.

„Am fost diagnosticată cu o zi înante de a pleca în Egipt. Aveam o colaborare cu o agenție, care m-a invitat să merg pentru o săptămână să fac corespondențe de acolo. Am renunțat și s-a dus în locul meu nepotul, fiul fratelui meu, care e adolescent și face el corespondențe de acolo”, a adăugat vedeta tv.

Doar două concedii medicale în 32 de ani

Marina ne-a mai spus că motivul pentru care n-a apelat la fiul său, Victor, să plece în Egipt, l-a constituit faptul că acesta are iubită. Vedeta tv, fană a călătoriilor prin toată lumea, a mai vizitat această țară încă de două ori, o dată în timpul căsniciei sale, împreună cu Victor Socaciu.

”Victoraș acum are iubită, nu mai poate merge așa oriunde și oricând. Am mai fost în Egipt de două ori, o dată în vacanță și cu Socaciu”.

Prezentatoarei tv, care de altfel este extrem de activă, îi este greu să stea acasă, în izolare, fără a face nimic. Aceasta ne-a mai dezvăluit că în cei 32 de ani de carieră, a avut doar două concedii medicale: