Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la 61 de ani. Care este cauza morții

Gun-Marie Fredriksson, cunoscută sub numele de Marie Fredriksson este o cântăreață și pianistă suedeză pop. Este una din cele mai apreciate cântărețe suedeze, co-fondatorul fenomenului pop rock, Roxette, împreună cu Per Gessle în 1986. Popstar-ul suedez a murit luni dimineață, după ce a suferit de o boală de lungă durată. Marie Fredrickson a îmbogățit viața multora cu muzica ei și totuși va continua să facă acest lucru cu minunile sale muzicale.

În mijlocul mulțimilor de admiratori, Fredriksson a captivat fiecare suflet care a intrat în contact cu vocea și performanța ei energică. În timp ce solista Roxette se bucura de culmea carierei sale muzicale, sănătatea ei avea altceva în plan. În primele ore ale zilei de 11 septembrie 2002, Fredriksson s-a plâns de o anumită durerei soțului ei, Mikael „Micke” Bolyos, în timp ce se aflau la jogging. La scurt timp după ce s-a întors acasă, Marie s-a prăbușit în baie și a suferit o comoție. Mai mult, ea a suferit și o criză epileptică și a fost dusă de grabă la spital. În timp ce se afla în spital, ea a fost supusă unei serii de teste care au venit cu știrile devastatoare. Avea o tumoare la creier, defapt, diagnosticul a determinat-o pe Marie să-și anuleze aparițiile în public.

Cântăreața a așteptat un timp ca efectele comoției să treacă înainte de a fi supusă unei intervenții chirurgicale pentru a-i îndepărta tumora. Din păcate, procedurile au agravat starea ei, iar cântăreața a fost supusă unor luni de chimioterapie și tratament radiologic. Sănătatea artistei a fost stabilă până la un moment dat, trecând prinmulte greutăți și dureri de-a lungul luptei cu cancerul. Nu a mai fost la fel de activă pe scena muzicală, dar a reușit să facă lumea conștientă de prezența ei fenomenală, din când în când.

Muzicianul prolific sigur a suferit mult din cauza cancerului, dar le spunea fanilor că starea de bine a fost doar „o minune, o minune”, și de nicăieri, se pare că, tumora ar fi dispărut. Marie Fredriksson, după ce s-a luptat pentru o perioadă de timp cu boala, a decis în sfârșit că este sănătoasă în vara lui 2006. Marie Fredrickson a fost o prezență marcantă în lumea muzicii până în 2016, dar atunci a anunțat că nu va mai face turnee, anunțul fiind făcut de Fredriksson printr-o postare pe Facebook.

„Au fost 30 de ani uimitori! Nu simt altceva decât bucurie și fericire când mă uit înapoi la tururile mondiale Roxette. Toate spectacolele și amintirile noastre de-a lungul anilor vor fi pentru totdeauna o mare parte din viața mea. Sunt deosebit de mândru și recunoscător că m-am întors în 2009 după boala mea severă și că am reușit să o iau pe Roxette pe glob de câteva ori. Din păcate, acum zilele mele de turism s-au sfârșit și vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi minunatilor noștri fani care ne-au urmat în călătoria noastră lungă și plină de viață. Aștept cu nerăbdare lansarea albumului nostru Good Karma în iunie – pentru mine este cel mai bun album al nostru vreodată! ”

Ei au adăugat că soția și mama lor va fi înmormântată în tăcere, doar în prezența familiei. Marie lasă în urmă un soț, Mikael, și pe cei doi copii ai lor, Inez Josefin, în vârstă de 26 de ani, și Oscar, 23 de ani.

La aflarea veștii morții artistei, prietenul și partenerul de scenă, de peste 40 ani, Per Gessle a postat următorul mesaj:

„Timpul trece atât de repede. Nu cu mult timp în urmă, am petrecut zile și nopți în micul meu apartament din Halmstad, ascultând muzica care ne-a plăcut, împărtășind vise imposibile. Și ce vis am ajuns până la urmă să ne împărtășim! Mulțumesc, Marie, mulțumesc pentru tot. Ai fost un muzician de excepție, un maestru al vocii, un interpret uimitor. Mulțumesc că mi-ai pictat melodiile alb-negru în cele mai frumoase culori. Ai fost cel mai minunat prieten de peste 40 de ani. Sunt mândru, onorat și fericit că am putut să împărtășesc o bună parte din timp, talent, căldură, generozitate și simț al umorului. Toată dragostea mea se duce către tine și familia ta. Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel.”