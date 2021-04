Mariana Moculescu trăiește un real coșmar: “Mi-a pus mâna în gât să mă omoare!”

Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu trece prin momente îngrozitoare. Mariana l-a acuzat pe fostul ei iubit că ar fi încercat să o omoare. După ani de zile în care a fost stabilită în Italia, acolo unde a crezut că și-a găsit dragostea în brațele miliardarului Massimiliano Lorenzini, în vârstă de 53 de ani, Mariana Moculescu s-a întors în România, mărturisind că a trăit un adevărat calvar în Italia. “Mi-a pus mâna în gât să mă omoare!”

Urmăritorii Marianei Moculescu au rămas șocați de mărturisirile impresionante ale brunetei. Femeia în vârstă de 52 de ani a povestit îngrozită despre felul în care fostul ei logodnic a amenințat-o cu moartea, devenind foarte violent în ultima perioadă a relației lor.

„A avut agresivitatea de a-mi pune mâna în gât de patru ori, a patra oară pe stradă, amenințându-mă că, dacă nu-mi retrag denunțul, mă vor omorî prietenii lui, nu el. El nu a fost acasă când mi-am strâns bagajele și am fugit. Am revenit în țară în luna iulie a anului trecut. Cred că am întâlnit în Italia cea mai toxică persoană din viața mea.

Chiar dacă am avut o experiență de viață mai dură, nu aveam inteligența de a percepe toxicitatea unui bărbat. Asta s-a întâmplat în momentul în care am început să locuiesc cu el în casă. Am fost împreună 5 ani. Am realizat-o după mai mult timp (n.r. – toxicitatea). Nici nu pot să-l acuz de toxicitate”, a declarat Mariana Moculescu la Acces Direct, la Antena 1.