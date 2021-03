Ce a spus Mariana Moculescu despre soțul său. Îi este atât de dor de Horia Moculescu

Mariana Moculescu a pierdut tot înainte de a pleca în Italia, de la acoperiș până la încrederea fiicei. Între timp, le-a recâștigat pe ambele. Acum tânjește după dragoste. Totuși, experiențele traumatizante trăite alături de ultimii bărbați din viața sa au făcut-o să gândească limpede, adunându-și câteva pretenții esențiale pentru următorul ce va intra în viața sa. „Mi-ar plăcea să se asemene în multe privințe cu Horia Modulescu, fostul meu soț”, a susținut Mariana.

Mariana Modulescu a revenit în țară anul trecut, în iulie, după mai bine de cinci ani petrecuți în Italia, alături de iubitul Massimiliano, care i-a făcut și multe amintiri neplăcute.

Mi-l dăduseră medicii, apoi am trecut pe alt tratament, pentru că devenisem dependentă de acele pastile, luam și peste doza normală. Acum iau somnifere, ca să pot dormi, din cauza lor m-am îngrășat 25 de kilograme, mă chinuiesc să slăbesc, mereu am avut un trup subțire, frumos”, a declarat fosta soție a lui Horia Moculescu pentru Impact.

„Era un om tare dificil, foarte greu de locuit cu el, un nebun, doar mama lui îl suporta. Fosta lui soție, care era din Polonia, a stat cu el doar o lună, eu am rezistat cam cinci ani. M-a nenorocit, m-a băgat în depresie. La un moment dat, ajunsesem dependentă de un medicament căruia i se mai zice și «moartea în rate»

Mariana este în prezent singură, dar speră să întâlnească un bărbat bun care să îi aducă liniștea mult visată. Pentru el a pregătit și câteva cerințe: să aibă unele calități ale compozitorului. În ceea ce privește relația ei cu Nidia, s-ar putea spune, având în vedere vechile scandaluri, că cele două se înțeleg mai bine decât ar fi prevăzut cineva vreodată.

„Mai cred dragoste, într-un bărbat de cuvânt. Să aibă unele calități ale lui Horia Moculescu, fostul meu soț, adică să fie priceput la sarmale și la amor. Horia a fost profesorul meu de amor, tot ce știu în pat, de la el am învățat. Cu Horia, după vechile scandaluri, am rămas amici, nu ne vizităm, însă ne interesăm unul de celălalt, dacă ne este bine.

În plus, trebuie să avem grijă de fiica noastră, Nidia, care i-a moștenit talentul muzical, și cu care am început să am o relație frumoasă. În fiecare dimineață îi trimit Nidiei câte un sms frumos, de genul: Ce face trandafirașul meu iubit? Ieșim împreună, ne plimbă, recuperăm timpul pierdut”, a completat Mariana Moculescu.