Mariana Moculescu, suspectă de o boală cruntă. Nu are bani pentru investigaţii, iar Horia Moculescu nu o ajută: „Mi se pare neortodox, diabolic” VIDEO EXCLUSIV

Mariana Moculescu a fost prezentă într-o nouă ediție a emisiunii PlayTalk cu Rebeka Pascu. Fosta soție a lui Horia Moculescu a făcut dezvăluiri uluitoare despre starea sa de sănătate. Mama sa a murit în urmă cu mulți ani în urma cancerului la sân. Mariana a fost, recent, la o consultație, iar după rezultatele ecografiei, chiar și medicul a rămas pe gânduri. Acum, fosta soție a marelui compozitor nu are bani să facă mamografia.

Mariana Moculescu este de-a dreptul speriată. Invitată în emisiunea PlayTalk cu Rebela Pascu, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele cumplite din viața ei. Mariana a mărturisit în cadrul interviului că a fost anul trecut la un control la sân, iar după rezultatele ecografiei, doctorul a rămas pe gânduri.

Acum, femeia trebuie să își facă mamografia, metoda radiologică de investigare a stării de sănătate a sânului, însă nu deține banii necesari. Aceasta și-a achitat datoriile față de fostul soț, însă el nu dorește să o ajute acum financiar pentru a face examinarea.

“Mie mi s-a imputat o sumă de 150 de euro din partea fostului meu soț, Horia Moculescu. Mi se pare neortodox, diabolic…Eu am avut la el o datorie de 900 de euro pe care i-am dat înapoi. Nu suport falsitatea. L-am sunat, a văzut că am niște probleme descoperite la sân. Mama mea a murit de cancer la sân, am văzut toată derularea acestei suferințe.

Doamna doctor mi-a spus în luna ianuarie 2023 că sunt niște probleme care trebuie să fie verificate printr-o mamografie, care costă enorm. Eu mi-am făcut ecografie, atunci. Moculescu m-a sunat și mi-a spus să îi jur că voi face această mamografie. Nici până în ziua de azi nu am avut banii necesari să plătesc această mamografie, dar el îmi cere 150 de euro înapoi.

Eu i-am dat banii, și cei 900 și cei 150. Nu vreau să am datorii la el. Mă descurc!”, ne-a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.